El Caracazo: la rebelión popular contra el paquetazo neoliberal

“Democracia con hambre no es democracia” fue una de las tantas consignas que se escucharon el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando una gran cantidad de personas se alzaron contra unas medidas económicas aplicadas nueve días antes por el Gobierno de turno que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional; lo que comenzó con protestas espontáneas en Guarenas, que rápidamente se extendió por Caracas y otras ciudades del país, terminó siendo el performance para que las malas políticas presentaran su más cruel rostro de ferocidad en contra del pueblo, replegando tácticas con el fin de restituir el orden público disfrazadas de represión, quedando documentado en la historia venezolana como la masacre del “Caracazo” (Sacudón o el día que bajaron los cerros). Hace 33 años, los venezolanos y el mundo, fueron testigos de la crueldad, que no sólo se puede pormenorizar con el uso de la fuerza marcada por aproximadamente 4 millones de balas utilizadas por los cuerpos de seguridad del aquel entonces, incluso, del Ejército venezolano, sino también por la cruda realidad que fue quedando con el paso de las horas y que se extendió -según reportes- hasta el 6 de marzo, que de acuerdo a varios balances se resume en muerte, desapariciones forzadas, dolor y el quiebre del sistema democrático de un país que presentaba abiertamente dos caras, una, como una nación próspera por el “boom económico impulsado por la industria petrolera”, y la otra, una Venezuela “cuyo 62% de la población estaba sumida en la pobreza”.

Ciertamente el sol no se puede tapar con el dedo. Después del anuncio de las medidas económicas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 16 de febrero, los primeros días de conocerse el paquetazo transcurrieron lentamente, sin mayor reacción explícita de la gente, pero el malestar estaba presente.

Un grupo de venezolanos fue reaccionando a las recomendaciones del FMI, por lo que comenzaron a observarse las primeras pintas de molestia en paredes. Pese a ello, nadie, ni el más curtido vidente, sabía lo que sucedería una semana más tarde, con la repercusión que generarían las orientaciones del Fondo Monetario que tuvo en Pérez como su vocero.

En síntesis, el paquetazo neoliberal impulsaba nuevas privatizaciones de compañías públicas, así como el aumento de los precios de la gasolina, transporte público y alimentos; en resumen, todo catalizó el estallido del descontento, considerado desde las miradas emergentes como una rebelión popular o el levantamiento de los pobres.

Guarenas fue el epicentro de aquella reacción, y Caracas, horas después, de Ciudad Capital se convirtió en foco de protestas en cadena, situación que comenzó a sentirse en lo que quedaba del 27F y un día después. En 48 horas “se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca”, lo que impulsó al Gobierno nacional a decretar el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con el que suspendió las garantías constitucionales, el derecho a la libertad y seguridad personal (art. 60), la inviolabilidad del hogar doméstico (art. 62), el libre tránsito (art. 64), la libertad de expresión (art. 66), las reuniones en público (art. 71) y el derecho a manifestar pacíficamente (art. 115); tal pretexto se aplicó por 10 días.

CIFRAS

Las fuerzas policiales, que ya habían accionado sus armas en contra de los manifestantes, se vieron superadas por quienes aseguraban que estaban en la calle buscando que comer. El Gobierno nacional aplicó el Plan Ávila, y el Ejército se encargó de “poner orden” a los hechos. El artículo 240 fue suficiente para incrementar la reprimenda.

Todavía no hay una cifra formal sobre las víctimas (mortales, heridos y desaparecidos); la lista que se maneja como “oficial” es la que se logró sistematizar por los fallecidos en hospitales y por la localización de 68 cadáveres que fueron enterrados en las fosas comunes de La Peste, al mejor estilo de la dictadura pinochetista, por mencionar una referencia de la crueldad.

Como antecedente a los hechos del “Caracazo”, el escritor Roberto Briceño León, plasmó en su libro “Cuando la muerte tomó las calles”, que de acuerdo a dos listas elaboradas se pudo conocer de una cifra de “310 personas muertas”.

Puntualizó el relator “este no es el total de muertos, sino el total de personas sobre las que pudimos obtener información”. Detalló que el 87.4% fueron hombres, “es decir, murió una mujer por cada nueve hombres. La mayoría de las personas que murieron eran jóvenes, ya que la media de edad fue de 27 años. El 65.5% de los muertos tenía menos de 30 años, y el 25% menos de 21”.

Entre los más jóvenes destacan 21 que tenían menos de quince años: un niño de 8 años, 2 de 11 años, 4 de 12 años, 5 de 13, 3 de 14años y 6 de 15. “Sólo el 11% contaba con más de 40 años. La persona muerta con más edad, tenía 67 años. Del total de individuos de los cuales se obtuvo información sobre su nacionalidad, el 95% eran venezolanos, el 3.8 colombianos y el 1.1% dominicanos. El 83% de los occisos no tenía antecedentes policiales. Los datos indican que la causa de la muerte en el 97.4% de los casos fue por heridas de armas de fuego”, escribió Briceño.

“En cuanto al número de funcionarios policiales o militares asesinados, públicamente se conoció de la muerte de un agente de la PM de nombre Eduardo Meza Iztúris y un mayor del Ejército identificado como Félix Antonio Acosta Carles. Resulta relevante señalar que no guarda proporción real el número de efectivos y funcionarios del Estado asesinados con el elevado número de civiles que perdieron la vida, como para inferir que las muertes ocurrieron durante enfrentamientos, como han señalado fuentes oficiales”, precisó en su libro.

Por su parte Cofavíc maneja un total de 44 casos de víctimas, tanto personas asesinadas, como heridas de carácter permanente y desaparecidos.

INDEMNIZACIÓN

El comandante Chávez en el año 2006, reconociendo la responsabilidad del Estado venezolano sobre lo sucedido en los hechos de “El Caracazo” anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ente que había ordenado indemnizar solamente a familiares de 43 personas asesinadas durante esos hechos violentos.

Hace nueves años, la Asamblea Nacional ordenó investigar la actuación de policías y militares en 1989, que según cifras oficiales dejó 276 muertos, pero que algunos calculan que los desaparecidos pueden llegar a dos mil.

La Corte declaró en el punto resolutivo segundo de la sentencia de fondo dictada el 11 de noviembre de 1999, que el Estado violó varios de los derechos protegidos por la Convención Americana, en perjuicio de las 43 personas citadas en el párrafo 1 de dicha sentencia, entre ellas: (Víctimas de homicidio) Miguel Aguilera, Armando Castellanos, Luis Colmenares, Juan Blanco, Daniel Guevara, Pedro Guía, Mercedes Hernández, Crisanto Mederos, Francisco Moncada, Héctor Ortega, Richard Páez, Carlos Parra, José Pirela, José Pérez, Jorge Quintana, Wolfgang Quintana, Yurima Ramos, Iván Rey, Javier Rojas, Esteban Rosillo, Leobardo Salas, Tirso Tesara, Héctor Lugo, Benito Aldana, Boris Bolívar, Julio Freitez, Gerónimo Valero, Jesús Blanco, Fidel Romero, Roberto Valbuena, Elsa Ramírez, José Montenegro, Jesús Cartaya, Sabas Gómez y Alís Torres; (Victimas lesionadas) Henry Herrera, Gregoria Castillo, Noraima Sosa; (Víctimas de la violación de las garantías judiciales y protección judicial) Abelardo Pérez, Andrés Suárez, Jesús

Villalobos y Jesús Cedeño; (Víctimas desaparecidas) José Liscano y Juan Mena.

UNA FECHA INOLVIDABLE

Omar Ayala, docente y periodista, en la actualidad vive en La Victoria en el municipio Ribas. Hace 33 años vivió los hechos registrados en Caracas, incluso, el 27 de febrero la muerte estuvo muy cerca de él; este es su relato:

“Yo trabajaba en la fábrica de cabillas SIVENSA en La Yaguara; para llegar a mi empleo debía bajar en Jeep desde mi casa hasta la redoma de Petare, luego tomaba una camioneta hasta la estación del metro Dos Caminos (la línea 1 no estaba terminada). Realizaba la travesía desde Petare hasta Capitolio para cambiar a línea 2 porque tenía que llegar a la estación La Paz”.

Subrayó que era un verdadero trecho llegar desde su casa hasta el trabajo. “Para un joven de 19 años la época era difícil, agregando que cursaba estudios en el Instituto Universitario Antonio José de Sucre en San Bernardino en horario nocturno, que le agregaba mayores complicaciones a los traslados en aquella Caracas de finales de los 80”, acotó.

“El 27F salí de mi casa temprano como de costumbre (si salía tarde no llegaba a tiempo). La jornada fue normal; yo laboraba en un torno en el área de moldes y salimos a las 5:00pm. En el camino se escuchaban rumores de lo que sucedía en varios sectores de Caracas y yo tenía que atravesar toda la ciudad… Entre susurros y temores llegué a la estación Dos Caminos. El ambiente estaba enrarecido y ya esa hora no había transporte público, por lo que decidí irme a pie hasta Petare. Había mucha confusión, presencia policial por todos lados, gente corriendo, disparos, tiendas saqueadas, lo que me generaba miedo. Ya de noche se escuchaban más detonaciones, había miedo, seguían los rumores, mucha confusión”.

-Llegué hasta el mercado de Mesuca, dónde se estaba efectuando el saqueo colectivo de esa estructura; vi llegar a soldados armados, quienes sin mediar palabras comenzaron a disparar y detenían a todo el mundo.

“Yo corrí muchísimo hasta acercarme a un sector donde estaba acorralado y no tenía para donde ir. En ese momento pensé que me iban a asesinar; se escuchaban muchos disparos, había heridos en el pavimento o quizás personas muertas. Se escuchaban detonaciones desde el barrio San Pascual, lo que generaba mayores problemas para quienes nos encontrábamos en la línea de fuego. Al no poder seguir corriendo, decidí lanzarme debajo de un autobús de pasajeros que estaba estacionado. Reconocí a dos o tres personas de mi barrio que se estaban refugiando del tiroteo en ese lugar; por varias horas no nos movimos del sitio, por lo que pudimos observar acciones que se estaban llevando a cabo…”.

“Recuerdo que cerca de la entrada del mercado habían tres cuerpos en el suelo, dos casi en medio de la calle y uno en la acera. Los militares dispararon por horas y desde el barrio les respondían, lo que alargó mi permanencia debajo de aquel vehículo. Temí por mi vida; rezaba, lloraba y quienes estaban conmigo hacían lo propio. Así transcurrió parte de la noche hasta que sentimos que se había tranquilizado la situación. Decidí salir y seguir mi camino hacia mi casa, aún estaba lejos, y además para llegar debía subir el cerro el Carpintero, ruta muy empinada, de noche, en medio de un toque de queda, con disparos y muertos. Por haber estudiado mi primaria por ese sector, conocía todos los callejones, escaleras, pasadizos, es decir, todas las rutas por dónde no pasaban los vehículos y por dónde podía llegar a mi casa”, argumentó.

Expuso que como a las 11:00pm pudo llegar a su casa (materna), cansado, confundido, con miedo, en fin, con mucha consternación.

“Mi madre no había llegado y eso me aterraba, no la quería imaginar pasando por las muchas vicisitudes que yo pasé… Posteriormente pedí prestado el teléfono para averiguar el paradero de mi vieja, la cual inteligentemente se quedó en casa de su hermana cerca de la sede del banco donde laboraba, lugar que por cierto no pudo abandonar por tres días debido al altísimo nivel de conflictividad reinante en las calles. Al ver la televisión fue que me enteré someramente de lo que sucedía… Esos hechos marcaron mi vida, sufrí mucho y observé bien de cerca la muerte”.

DIFERENTES MIRADAS

Rafael Caldera: “El escaparate lo rompieron los hambrientos que no quieren someterse a los moldes férreos del Fondo Monetario Internacional”.

Carlos Andrés Pérez: “Fue una acción de los pobres contra los ricos, contra las riquezas y no contra el gobierno (…) Pero no fue una acción contra el gobierno ni orquestada por algún movimiento político”.

Hugo Chávez: “Recordemos las causas, no las olvidemos nunca. La burguesía no debe olvidarlas tampoco. Los enemigos del pueblo no deben olvidar la causa: el capitalismo, la causa: el neoliberalismo, la causa: el saqueo de la patria, la causa: el empobrecimiento del país, la causa: el incremento de la miseria y de la pobreza producto del capitalismo, producto del consenso de Washington (…). Estamos obligados a triunfar para que las muertes de nuestros mártires del 27 y 28 de febrero de 1989 no hayan sido en vano. Un 27 de febrero de 1989 nos cansamos de serlo y dijimos ¡basta! (…) A nosotros y nosotras, sí que nos está prohibido olvidar: en 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX”.

HBRI | elsiglo