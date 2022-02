Maracayeros salieron en protesta por mejoras salariales

Un grupo de ciudadanos opositores realizaron una protesta pacífica este jueves en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en donde con pancartas en mano y a todo pulmón gritaban para exigir mejores salarios y condiciones de vida para los venezolanos.

La actividad política que se efectuó en gran parte del territorio nacional, se realizó en el Bulevar Pérez Almarza, en donde los manifestantes aseguraron que con una pensión de 1.5 dólares, no les alcanza para vivir.

“Aquí estamos simplemente en una manifestación pacífica, para decirle a la gente que nosotros los trabajadores no podemos vivir con una mísero salario y pensión de 1.5 dólares, cuando el Cendas dice que la canasta alimentaria está en los 448 dólares”, expresó el dirigente político Arnoldo Benítez.

El también pensionado responsabilizó al Gobierno Nacional de Nicolás Maduro de que los venezolanos tengan que cobrar lo que el considera miserable pensión. “Nosotros los adultos mayores no tenemos que comer con esa pensión, todos nosotros tenemos que tener una maraquita de pastillas, porque sin ellas no podemos vivir”, agregó Benítez, acotando que el Presidente de la República no toma medidas para que nosotros no salgamos de la situación.

“Por eso exigimos la homologación de la pensión a la cesta básica como lo exige el artículo 91 de nuestra Constitución que se debe tomar como referencia para colocar el salario mínimo”, aclaró el pensionado, añadiendo que dicha canasta está entre los 800 dólares.

Por su parte, José Tabares, presidente del Encuentro Ciudadano Aragua, acompañó esta iniciativa popular, aseverando que es necesario que los venezolanos tengan mejores condiciones de vida, empezando por unos salarios justos.

Tabares añadió que no ve lógico que un pensionado cobre Bs. 7, asegurando que por esta razón acudieron a las calles. “Estamos en una protesta por la reivindicación de los salarios y la reivindicación social”, precisó.

Todas las ayudas económicas para los trabajadores son necesarias, porque tenemos un salario de 7 bolívares”, explicó.

El dirigente político relató que los profesores universitarios deben conseguir otras fuentes de ingresos para llevar comida a sus familiares y pagar el HCM, que según dijo, no le cubren absolutamente nada en las instituciones donde se la ofrecen.

“Estamos buscando que Venezuela sea salvada y aquí estamos en el estado Aragua con una renovación de cuadro y de líderes que no está dispuesta a dejar la calle, porque la calle es de todos los venezolanos”, sentenció el ciudadano.

Es importante resaltar que este grupo de opositores realizarán una protesta el día miércoles 9 de marzo, en la cual, los pensionados y jubilados en Aragua y Venezuela, volverán a exigir que se les aumente la pensión y se hagan respetar sus derechos.

LINO HIDALGO | elsiglo