“Los venezolanos piden a gritos una recuperación económica”

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Martínez, aseguró que el mayor anhelo que tienen los venezolanos en estos momentos es la recuperación económica del país, siendo esta fundamental para garantizar una mejor calidad de vida.

Las declaraciones las ofreció este lunes en una nueva entrega de “En Vivo por @elsiglocomv”, que se transmitió en nuestras redes sociales, comentando que desde el Parlamento nacional está impulsando leyes para atender ese reclamo ya mencionado de la ciudadanía.

También habló sobre los próximos retos que tiene como vicepresidente de la Comisión del Diálogo, Paz y Reconciliación, en donde estima que para este año se haga un gran encuentro nacional entre los diversos sectores de la sociedad venezolana.

En esta entrevista, el diputado por el partido Acción Democrática, ofreció además su perspectiva de qué hacer para estos próximos dos años, recalcando la necesidad de una unidad y una propuesta país para hacer cambios en Venezuela.

Asimismo, añadió que para alcanzar esos objetivos debe haber una reunificación de la tolda en la que milita, para así alcanzar los objetivos planteados.

SIETE LEYES PARA EL BIENESTAR

En este sentido, el parlamentario del partido Acción Democrática resaltó que de las 57 leyes que tiene previsto aprobar el Poder Legislativo para este 2022, (la mayor cantidad de leyes en la historia del Parlamento), aseguró que la bancada opositora elevará 7 propuestas jurídicas que garanticen la recuperación de la economía y el bienestar de la población, siendo estas las demandas solicitadas por los venezolanos.

“Estamos también en este momento empeñados en concluir este paquete de leyes que se han presentado al Comité Directivo de Acción Democrática, que será el 16 de marzo, en pocos días para llevarlas a consenso en la fracción parlamentaria y posteriormente por iniciativa parlamentaria entregarla a la Asamblea Nacional”, explicó Martínez.

Comentó que este paquete jurídico buscará reactivar la economía en el país a través de mejoras salariales a los trabajadores, que según dijo esto ayudará a “promover y garantizar la inversión privada”.

Propone un proyecto país para un mejor futuro

Asimismo, en este combo de leyes promoverá nuevas formas de pagos especiales a través de criptomonedas y también buscar garantizar la seguridad agroalimentaria en el país.

“Estamos también diseñando una reforma parcial de leyes, entre ellas la de ciencia y tecnología”, explicó Martínez, acotando que están trabajando en un proyecto preliminar para elevar una Ley de Educación Universitaria.

No obstante, no quiso ofrecer más detalles de este paquete legislativo, ya que aún espera que sea aprobado por la bancada opositora del Parlamento, para así presentarlas en conjunto ante la Junta Directiva de la AN.

“Las mencioné por encima, pero las leyes que se están haciendo son todas para contribuir para el relanzamiento y la recuperación de la economía, sabiendo que el año pasado hubo una leve recuperación, pero debemos hacerla sostenible, porque en definitiva los venezolanos estamos aquí, los que seguimos aquí, merecemos tener las condiciones suficientes para vivir mejor”, dijo Martínez.

LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Asimismo dijo que entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley de Zonas Económicas Especiales, en la cual tratará de incluir al estado Aragua dentro de espacios importantes para impulsar la economía nacional.

“Está aprobada en primera discusión por unanimidad, pero aún resta la segunda discusión, pero está la ley, hemos hecho un llamado permanente, y (…) llamando el apoyo para que Aragua sea una de las zonas económicas especiales, junto con Puerto Cabello, La Guaira, Margarita y Paraguaná, que son las zonas que está su cercanía al mar y la disponibilidad del puerto”, dijo Martínez.

LEY DE IGTF AFECTARÁ LA ECONOMÍA

El parlamentario agregó que los ciudadanos desean soluciones a la economía nacional y que se dicten leyes desde el punto de vista social. Sin embargo, cuestionó la nueva reforma a la Ley de Impuestos de Grandes Transacciones Financieras (Ley IGTF), manifestando que dicha modificación afectaría aún más el bolsillo de los venezolanos.

“Nosotros nos opusimos a la reforma de esa ley porque significa en un impacto negativo en la estructura de costos de los empresarios, de los comerciantes, encarece los artículos de consumo”, argumentó Martínez.

Acotó que esta reforma no beneficiará para traer capital extranjero, haciendo énfasis que más bien asustará a los inversionistas del sector privado.

CONGRESO REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

En otro tema, el también integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, resaltó que de cara para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, adelantó en exclusiva para elsiglo, que el próximo 6 de abril se hará el primer Congreso Regional de Servicio y Obras Públicas en el estado Aragua, donde se espera la participación de importantes organismos del Estado venezolano.

Martínez explicó que este evento está siendo coordinado por la Gobernación de la región, la mencionada Comisión y la Vicepresidencia de la República en materia de servicios.

Además resaltó que contará con la asistencia de su mandataria aragüeña, Karina Carpio, alcaldes, concejales, presidentes de institutos autónomos de los 18 municipios de la entidad y ministros del gabinete nacional.

“En el Congreso pensamos recoger en las mesas de trabajo las necesidades del estado Aragua”, recalcó Martínez, asegurando que también harán presencia los directivos de los consejos comunales.

El diputado espera que dicho evento sea próspero y aporte para el gran inventario que será presentado en un gran Congreso Nacional que se efectuará en Caracas a mediados de este año.

COMISIÓN DEL DIÁLOGO, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Vale destacar que el diputado Luis Eduardo Martínez es el actual vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, y relató que sólo está esperando de la aprobación de la agenda del año 2022 en esta materia, donde tiene contemplado la reactivación de los diálogos entre los sectores políticos de las regionales, incluyendo el estado Aragua.

“En el caso nuestro, el diálogo está planteado de carácter nacional, es decir se ha planteado la organización de 335 encuentros, uno por cada municipio que debería realizarse en el mes de abril”, precisó Martínez, quien espera la participación de la unidad municipal.

“Ya después más tarde (continuó contando el legislador) cerca del 24 de junio se ha planteado realizar unos encuentros regionales del Diálogo, de la Paz y la Reconciliación, para finalmente realizar un encuentro nacional que no solamente es una propuesta, sino que nos permite levantar gestiones, logros en base a lo que se plantee”, explicó el diputado.

Con respecto al diálogo entre la oposición y el Gobierno nacional, hizo énfasis que de ser reactivado este proceso, es necesario que sea de carácter inclusivo, transparente con la nación y que además se le dé prioridad a los problemas económicos.

“A mí me complació muchísimo la semana pasada un comunicado de alto nivel que encabeza Estados Unidos y lo integra Canadá, Reino Unido y un total de 19 países donde indica que debe continuar el diálogo, pero indican que el mismo debe ser inclusivo”, resaltó.

Martínez comentó que este comunicado va dirigido tras la existencia de una oposición diversa, y por tal razón fue claro en decir que el proceso de negociación no debe mostrar preferencias en cuanto a los sectores participantes.

“Nosotros implementamos que el diálogo no puede estar referido sólo a un sector del oficialismo y un sector de la oposición, debe ser inclusivo y eso incluye a otros sectores de la vida nacional, como los empresarios, emprendedores, comerciantes, iglesias, académicos, estudiantes y todos esos intereses nos toca a Venezuela”, aseveró el legislador.

DEJAR LA CONFRONTACIÓN A UN LADO

Tras preguntarle sobre una posibilidad de la unidad de las fuerzas opositoras, para así encarar los comicios presidenciales del año 2024, el diputado Martínez aseguró que en ese revanchismo entre sectores políticos, no garantizará un cambio de gobierno para el futuro.

“La semana pasada recibí un grupo de señoras del Grupo Foro Civil que está en Caracas, y ellas en un momento de la larga conversación me dijeron lo siguiente: El gran problema de Venezuela es que en los últimos 15 años la política ha sido sólo en contra y no a favor de buenas causas”, relató Martínez.

No es el momento para pensar en las presidenciales del 2024

Continuó explicando que si se sigue el revanchismo entre los oficialistas y opositores, no darán los cambios y transformaciones que desean los venezolanos. “Entonces aquí es necesario que avancemos en propuestas. Según las encuestas, la gente está cansada y no quieren saber de la política partidista, están hastiados de la confrontación”, recalcó Martínez.

También aprovechó la oportunidad para cuestionar la movilización de otro sector de la oposición, que es liderada por Juan Guaidó, quien dejó entender que no tienen poder de convocatoria por la misma apatía de los venezolanos.

“El sábado pasado convocaron 337 manifestaciones municipales y yo creo que nadie se dio cuenta de que eso pasara y se hizo. El 12 de febrero convocaron a unas manifestaciones y la gente no fue. La gente no está acudiendo a esas convocatorias porque lo que quieren es soluciones”, argumentó el legislador.

Por tal razón, explicó que más que una propuesta del candidato presidencial en estos momentos, es necesario realizar una propuesta de programa de gobierno, para así establecer una ruta clara de qué hacer antes del 2024.

“Quiero enfatizar que más allá de una propuesta de gobierno es una propuesta país, una propuesta que a largo plazo va a dar con los grandes problemas nacionales, y las grandes iniciativas privadas, de productividad, educativa, etcétera”, expresó Martínez.

Aseguró que para escoger un candidato para el 2024 habrá tiempo y su debido momento para planificarse para eso, pero que por ahora durante este año se debe preocupar en concretar esa propuesta país para darle soluciones a los habitantes de Venezuela.

“Si hoy o en cualquier circunstancia que cambiáramos de gobierno, quienes lo asumieran, incluyéndonos a nosotros, no tienen en estos momentos una propuesta alternativa”, añadió.

Por tal razón, ve necesario que se debe tomar el ejemplo de los dirigentes adecos en el año 1941, en donde diseñaron sus propuestas país, para así cambiar de gobierno en el 45.

“Diseñaron una tesis para el petróleo, una para la cultura, una para la educación y para la economía y cuando llegaron al gobierno en el año 1945 sabían que iban hacer”, comentó Martínez, haciendo énfasis que ese es el camino que se debe seguir.

“Esa es nuestra propuesta, que nos dispongamos todos para que Venezuela salga adelante, una propuesta para todos los venezolanos, basado en la reconciliación y la paz”, concluyó Martínez.

DEL HEMICICLO A LAS COMUNIDADES

Aparte de su agitada agenda legislativa, Luis Eduardo Martínez informó que cada fin de semana y en los días que esté a su alcance, aprovecha para recorrer los sectores de la comunidad, recopilando propuestas para así ayudarlos a dar soluciones.

“Hace unas horas (ayer) estuve en el municipio Libertador en Palo Negro, acompañado del alcalde Gonzalo “Chacho” Díaz, un extraordinario político del municipio Libertador. Y cada fin de semana vamos a visitar distintas comunidades y en todas se replica los problemas que conocemos una y otra vez”, dijo el diputado.

Específicamente en el caso de Aragua, resaltó que el problema más importante es el agua. Sean aguas negras, aguas blancas, el del Lago de los Tacarigua”, dijo Martínez, haciendo énfasis también en otras situaciones como las fallas de la electricidad y los bajos salarios de los trabajadores.

Reflexionó diciendo que estos problemas son los mismos del año pasado, pero que la única diferencia es que ya tienen sus meses acumulados.

“De tal manera, de que esos problemas que conocemos suficientemente, no es reconocer lo relevante, es encontrar solución y sólo será posible en la medida que vayamos a trabajar juntos en los distintos sectores de la vida nacional”, dijo Martínez.

ACCIÓN DEMOCRÁTICA ES UNA SOLA

Para finalizar, Martínez comentó sobre la necesidad de la unificación de Acción Democrática, ya que a su juicio, “AD es una sola” no puede estar dividida.

Por tal motivo, afirmó que para el próximo 16 de marzo se dará inicio a un proceso de reinscripción y recenso de esta tolda política, en la cual permitirá que todo aquel que se sienta adeco se inscriba.

“Inmediatamente después habrá un proceso electoral interno que permitirá que todo aquel que aspire cualquier posición dentro de la organización, alcanzarla si goza del respaldo de la militancia, de todas maneras es una sola AD y se rectificará con la inscripción y con la elección interna”, sentenció Martínez.

