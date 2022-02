Trabajadores denuncian atropellos en empresa productora de pañales

Trabajadores de una importante empresa de la industria del papel en Maracay, municipio Girardot, se dirigieron a las instalaciones de diario elsiglo, con la finalidad de denunciar una serie de irregularidades de las cuales son víctima un aproximado de 300 trabajadores, quienes fueron enviados a sus hogares sin ningún tipo de beneficio laboral y además con un salario de 3 bolívares semanales.

Al respecto, Jorge Fuentes, operador del área de pañales, manifestó que la problemática se inició desde el mes de septiembre del 2021, cuando fue elegida una nueva junta directiva por los mismos trabajadores, “estos no velan por las condiciones laborales de nuestros compañeros, hasta nos han obligado a renunciar y personas hasta con 30 años dentro de la empresa han tenido que hacerlo, recibiendo un arreglo miserable”.

Fuentes señaló que más de 300 trabajadores se encuentran aún a la espera de ser reincorporados a sus funciones de trabajo, “nos dejaron sin beneficios, nos quitaron lo poco que teníamos, que era la venta de un combo mensual que nos ofrecía la empresa y nos proporcionaba ingresos mayores, lo cual considerábamos nuestro salario real, a los trabajadores que siguen en planta también les quitaron la mayoría de los beneficios, la única diferencia es que ganan un poquito más que nosotros y además les pusieron un bono por producción, cuya meta es imposible de alcanzar”.

Asimismo, Grisel Navas, con 16 años de trabajo dentro de la planta, forma parte del grupo de empleados que fueron enviados a casa sin beneficios y también hace un llamado a las entidades correspondientes, asegurando que la empresa, en su momento, fue recuperada por los trabajadores, y actualmente alrededor de 700 padres y madres de familia se encuentran atravesando por una condición difícil.

“Han violentado nuestros derechos y todas las cláusulas del contrato colectivo, no gozamos de ningún tipo de beneficio, ni de salud, ni de salario, hemos realizado las denuncias pertinentes, asimismo, nos hemos reunido en buenos términos con la junta directiva y no hemos recibido respuestas, por eso nos hemos visto obligados a salir a las calles y hacer conocer la realidad de lo que está pasando”.

Por su parte, Ángel Moreno explicó que en la reunión con el nuevo inversionista, éste les aseguró que están esperando por la compra de materia prima y de algunos repuestos para reincorporarlos a sus áreas de trabajo, el problema es que su planteamiento es muy a largo plazo, hay máquinas operativas, no es que la planta esté en el piso, me consta que hay varias máquinas trabajando, sacando la producción y ellos dicen que la planta no está en óptimas condiciones”.

Por último, Moreno expresó el deseo de que sus denuncias sean atendidas por el presidente Nicolás Maduro, “ya no confiamos en ninguno de los voceros que han enviado, necesitamos encarecidamente que usted tome cartas en el asunto, queremos seguir apostando por el país, que se desarrolle la producción de pañales, de papel higiénico, productos necesarios para nuestra sociedad; pero necesitamos la dignificación de los salarios de nosotros los trabajadores”.

CHIQUINQUIRA RIVERO | elsiglo