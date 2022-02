Cayó abatido “El Danielito” ligado a alias “El Conejo”

Daniel José Solórzano Aquino cayó muerto tras enfrentarse a funcionarios de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana; el sujeto era requerido por varios delitos, entre ellos el homicidio de un Vicealmirante en situación de reserva activa, ocurrido en septiembre del año 2021.

Alias “El Danielito” se batió a tiros en Ocumare del Tuy, específicamente en el sector Los Cajones.

De acuerdo a información del sujeto, era lugarteniente de Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, quien tiene alianza con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, “El Conejo” de Las Tejerías, que es buscado desde el pasado 6 de febrero, cuando se desplegaron comisiones policiales y militares en el marco del Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro II, que hasta el momento ha dado como resultado once delincuentes muertos, entre ellos, Luis Carlos Revette, alias “El Kaki”, y más de treinta detenidos.

Solórzano Aquino fue el responsable de disparar en contra de Gilberto Quintero Pérez (vicealmirante), cuando éste se dirigía a comprar un camión, en Aragüita, estado Miranda.

El efectivo de la Armada fue sorprendido por varios sujetos para robarlo y alias “El Danielito” le propinó múltiples disparos, dejándolo mortalmente herido en la parte trasera de una camioneta doble cabina Chevrolet Silverado de color azul; el cuerpo quedó bocabajo, sin camisa y zapatos.

El delincuente era parte de una organización criminal que capta compradores de vehículos por Facebook y luego que acuerdan un punto de encuentro lo cambian por otro donde cometen sus fechorías.

A “El Danielito” lo estaban siguiendo desde hace tiempo, pero lograba huir cuando conocía de los procedimientos para su captura. En Los Cajones fue precisado y al momento de su aprehensión sacó un arma de fuego que disparó contra los efectivos de la DCDO, quedando gravemente herido; murió camino a un centro asistencial cercano.

NADA DE “EL CONEJO”

De Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo” nada se conoce, pese a que comisiones de diferentes cuerpos de seguridad del Estado se mantienen desplegados en Las Tejerías desde el pasado 6 de febrero, incluso, fuentes militares aseguran que este individuo, considerado un líder negativo y peligroso delincuente, no se encuentra en esa localidad desde el 8 de febrero, el día que dieron de baja a “El Koki”.

Fuentes militares aseguran que han revisado “hasta de bajo de las piedras” buscando a Gómez Rodríguez, pero sin resultados, desmintiendo las versiones que los “tiroteos” del viernes pasado en la mañana en Las Tejerías, fueron encabezados por él. “Tal vez alguno de sus pistoleros o fusileros intentó prender la mecha en esa localidad y recibió la orden vía telefónica, pero en razón a la verdad, es difícil que “El Conejo” esté por esa jurisdicción en estos momentos”, apuntaron las fuentes castrenses.

De su posible “salto” de Las Tejerías a Los Teques, las fuentes precisan que no es descartable, pero recordó que Gómez Rodríguez, además de tener los cuerpos de seguridad detrás de él, también su cabeza tiene valor para las bandas delictivas adversarias. “El Conejo” ha eliminado a muchos de sus enemigos y se la tienen jurada, en especial la gente de Cañaote; hay que recordar que liquidó a sangre fría en Curiepe a “El Enano” y a cuatro de sus cómplices. Fueron ejecutados Nelson Alexander Crespo Figueroa (26), Denis Daniel Rivero Figueroa (22), Luis Miguel González (26), Luis Leandro Marrero Arrieta (22) y Brandon David Mosqueda Oviedo (21)”, detallaron.

Se dijo que alias “El Danielito”, quien cayó abatido por la DCDO, y “El Mata Policía”, cuadraron con “El Conejo” ultimar a los miembros de Cañaote. “Como los sujetos fueron acorralados en Las Tejerías, Gómez Rodríguez los cazó y ordenó su ejecución”, acotaron.

MENSAJEROS

Se asevera en predios militares que el precisar a Gómez Rodríguez se ha hecho complejo, porque se ha filtrado la información en relación a los procedimientos que se realizan para su ubicación.

“Ya no están utilizando radios transmisores, muchos menos teléfonos móviles, por ello tiene a sus mensajeros”, apuntaron las fuentes, destacando que algo similar ocurrió cuando dieron de baja a “El Koki”. “No fue casualidad de que “El Conejo” no estuviera con Revette cuando cayó muerto. El de Las Tejerías tenía el pitazo, por ello lo dejó solo, es decir, tomó rumbo a otro lado en su último encuentro. Se escondió bien; el de la Cota 905 no estaba en su territorio y quedó en la mira, hizo frente al Cicpc y fue neutralizado”, enfatizaron.

Sobre el celular que dejó abandonado presuntamente “El Koki” con su fotografía que fue hallado en el despliegue de la Operación el 6F, las fuentes militares explicaron que es la versión oficial, pero puntualizaron, “no es de extrañar que “El Conejo” haya realizado una jugada para distraer la atención de las comisiones y evitar ser precisado. Cambió su libertad, su vida, por la del otro. Analicemos, quién cayó abatido y quién sigue libre”.

HBRI.| elsiglo