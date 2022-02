Arranca la cumbre para acercar a la UE y África

Los países de la UE y de la Unión Africana (UA) iniciaron este jueves una cumbre de dos días para intensificar la relación entre ambos bloques en ámbitos como el transporte, la energía, la agricultura; la seguridad o la salud.

La cita, que congrega a los líderes de los 27 Estados de la UE y unos 40 líderes de los países de la Unión Africana; arrancó sobre las 15.00 hora de Bruselas (14.00 GMT), con una ceremonia inaugural.

El encuentro, del que sólo saldrá una declaración sobre una “visión conjunta para 2030”; se apoya en el plan estratégico de la UE para movilizar hacia África 150.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas en siete años y consistirá en intercambios en siete mesas temáticas de debate.

La Unión Europea busca así contrarrestar el avance de la influencia económica de China en el continente africano.

“Somos los mejores amigos de África; los mayores inversores, los mayores donantes y los mayores socios comerciales. Y tenemos mucho que trabajar con África, porque los problemas de África son nuestros problemas”, dijo a su llegada el alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell.

En una cumbre donde la seguridad y la lucha contra el terrorismo serán dos de los temas que analizarán los líderes; Borrell se refirió en concreto a la situación en Mali, país que no asiste a la cumbre de Bruselas al tener suspendida su membresía en la Unión Africana tras el golpe de Estado que sufrió el país el pasado abril, y del que Francia y la UE retirarán su apoyo militar.

“No estamos abandonando a Mali, no estamos abandonando el Sahel. Sólo estamos reestructurando nuestra presencia. Continuaremos apoyando a la gente de Mali y del Sahel. Pero es importante que este apoyo se implemente de acuerdo a la situación política en Mali”; dijo Borrell.

Otro de los puntos que abordarán africanos y europeos será la transición energética y la lucha contra el cambio climático; áreas a las que en la entrada se refirió el presidente de Senegal, Macky Sall.

“África considera que no es responsable del cambio climático; emite menos del 4 % de CO2. Es un continente que no está industrializado y por tanto no podemos pedirle renunciar a la energía fósil mientras que los que son responsables de la contaminación siguen utilizándola”, dijo.

El líder senegalés pidió “más justicia climática, un acompañamiento en un periodo de transición que permita a África comprometerse contra el cambio climático; pero también poder dar electricidad a los 600 millones de africanos que aún no la tienen”.

Por su parte; el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, destacó la importancia de definir los “principios fundamentales que van a fundar el nuevo paradigma de asociación entre la UE y la UA”, “construir espacios de prosperidad en África teniendo el cuenta desafíos como el cambio climático y la evolución digital”, y hablar sobre “seguridad” y “estabilidad”.

Está previsto que los líderes mantengan reuniones informales en distintas mesas temáticas, antes de dirigirse al Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Bozar, donde cenarán a las 19.30 hora local (18.30 GMT) y presenciarán un concierto de varios artistas europeos y africanos; entre ellos el célebre músico senegalés Youssou N’Dour.

La cita continuará el viernes entre las 10.00 y las 12.00 hora local (09.00-11.00 GMT).

EFE