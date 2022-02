Villacuranos requieren más información sobre medidas económicas

Comerciantes y la población en general del municipio Ezequiel Zamora anda desorientada con respecto a las últimas novedades del acontecer económico en el país, ya que muchos aseguran desconocer las nuevas leyes relativas al cobro de impuestos y trámites esenciales para el comercio.

En este sentido, Glendis López, quien trabaja para un local de belleza, afirmó no estar al tanto de la reforma de Ley de Registros y Notarías, y la nueva reforma de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. “La he escuchado, pero aún no estoy bien informada de la situación y como se maneja”, dijo la villacurana.

López piensa más en el día a día y como resolver para llevar comida a la mesa de su hogar, viendo con más preocupación como está la actividad comercial en este principio de año. “Hemos estado un poco flojos, pero allí vamos”, manifestó la ciudadana, acotando que la actividad económica está muy difícil.

Del mismo modo, Edwin Zerpa dijo que tras no conocer a profundidad de que se tratan las reformas aprobadas por el Parlamento Nacional, precisó que esto no le traería ningún bien a la población en general. “No estoy de acuerdo que se haga, no lo veo muy favorable”, aseguró.

Por su parte, el ciudadano Eladio Piñango confesó que no está al tanto de las últimas novedades económicas, pero estará más pendiente del acontecer. “De repente a uno se le escapa alguna información que nos envían los medios de divulgación”, relató.

Piñango, al igual que muchos de los habitantes del municipio Ezequiel Zamora, ven con más preocupación la situación económica que vive la población en general, ya que asegura que el costo de la vida está súper deteriorado.

“Lo que uno consigue es para medio comer, para medio sustentarse y mantener a una pequeña familia, porque de repente no se puede mantener una gran familia. El sueldo no da para eso”, aseveró Piñango.

Los encuestados esperan que en los próximos meses existan una mejora en la economía nacional, ya que afirman que es inaguantable la situación económica que atraviesa el país.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA