Talabarteros en Villa de Cura se resisten a desaparecer

Los propietarios de los negocios de las talabarterías y la artesanía de cuero en el municipio Zamora, estado Aragua, aseguran que esta actividad comercial ha decaído en los últimos años, ya que sus principales compradores, que son trabajadores del campo, ya no frecuentan estas tiendas debido a que no disponen de la capacidad económica para comprar los artículos que ofrecen.

Asimismo, muchos de los talabarteros villacuranos afirmaron que no les ha sido fácil mantener este negocio, y los que aún continúan a flote es gracias al auge del coleo que se hizo mucho más popular, tras ser incluido como deporte nacional.

En este contexto, Juan Noguera, uno de los propietarios de una talabartería que está en la avenida Lisandro Hernández, de Villa de Cura, dijo que la crisis de este sector comercial se profundizó aún más por la pandemia del Covid-19.

“Vino el tema pandemia, estuvo muy mal ese año 2020, este año tenemos puestas todas las esperanzas de que se va a controlar, se van a estabilizar las ventas”, dijo Noguera.

Precisó que en su establecimiento se han mantenido gracias al coleo, ofreciendo gran variedad de sillas, aperos y demás artículos de la guarnicionería para los practicantes de este deporte.

“El coleo en el país ha tenido un auge en los últimos años que lo han llevado a un nivel profesional. Y ese nivel ha dado más clientes, más caballos y por lo tanto las ventas han estado bastante estables”, explicó.

Sin embargo, manifestó que el quiebre de muchas talabarterías en Villa de Cura, es debido a las bajas ventas de artículos del llano, que frecuentemente son usados por los productores ganaderos.

“Eso ha traído que las ventas de ese tipo de mercancía hayan bajado. Eso es algo inevitable, la quiebra de muchos negocios dedicados a la venta de artículos de trabajo de faena de llano, y eso se puede visualizar en toda la avenida Lisandro Hernández en ambos sentidos, donde había una gran cantidad de negocios dedicados a este sector”, enfatizó Noguera, asegurando que los pocos que quedan están guapeando para mantenerse en el mercado.

Del mismo modo, Alfonso Páez acotó que las ventas en este inicio de año han estado muy bajas, más por el problema del combustible que persiste, ya que muchos de nuestros clientes vienen del llano, comentó.

Por su parte, Alberto Pérez, quien estaba visitando las talabarterías de Villa de Cura, en búsqueda de una correa que le hacía falta, afirmó que esto no es ni la sombra de lo que fue hace 10 años.

“Vengo caminando desde hace un buen rato, estaba por la calle Comercio y me mandaron para acá porque allá no hay negocios abiertos”, dijo el ciudadano, quien no visitaba estos establecimientos desde hace 4 años.

Por su parte, Gabriel Nafal, productor agropecuario, afirmó la importancia que tienen las talabarterías para este sector económico, esperando que en los próximos años vuelva agarrar vida.

“Las talabarterías para nosotros son algo esencial, una ayuda fuerte, porque nosotros trabajamos en el campo, y como trabajamos desde caballo necesitamos siempre disponer de los insumos que ellos ofrecen, como los casquillos y todos los areperos”, dijo.

NECESARIA LA ASOCIACIÓN DE TALABARTEROS

Para finalizar, Juan Noguera acotó que en Villa de Cura no hay una asociación de talabarteros, ya que los esfuerzos que se han propuesto para establecer una unión entre estos comerciantes, no se han alcanzado.

No obstante, la solidaridad se mantiene entre los pocos que aún siguen vendiendo artículos para las caballerizas, manteniendo buenas relaciones de amistad y buenos intercambios comerciales.

“Siempre hemos ido cambiando información sobre estilo de trabajos modelos, diseños, costos, pero en si una asociación donde todos nos reunamos para expresar nuestras problemáticas no la tenemos”, dijo Noguera, esperanzado que en un futuro esta idea sea una realidad.

“En esa asociación también deben estar los artesanos, alpargateros y otros especialistas que se encargan de crear materiales con cuero, ya que Villa de Cura es la cuna de la talabartería en Venezuela y con gran reconocimiento a nivel internacional”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA