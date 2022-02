Atletas mariobricenses son reconocidos como héroes

Los jóvenes atletas Egbert Espinoza e Ibeyis Romero, campeones en varias pruebas de atletismo en los pasados XX Juegos Nacionales Juveniles, no han parado de recibir elogios y felicitaciones por parte de los vecinos del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), luego de que llegaran a sus hogares con las 5 medallas doradas conquistadas en el gran evento deportivo.

Durante toda esta semana han estado descansando y participando en diversas actividades como ruedas de prensas y alguna que otra invitación de sus entrenadores, quienes aún festejan el triunfo de estas promesas deportivas.

Este miércoles, durante el acompañamiento de la reinauguración del CDI La Candelaria, ubicado en la ya mencionada jurisdicción, también recibieron su reconocimiento de parte de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, el alcalde de Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, y autoridades de salud de la entidad.

“Difícilmente hay una atleta arrogante, porque de donde venimos ahí estará el sacrificio, estará la lucha, estará el empeño, están las ganas, esto no es un hobby, es un estilo de vida y es un compromiso”, expresó la mandataria regional a los jóvenes medallistas.

En este ambiente de alegría, estos jóvenes talentos fueron entrevistados por el equipo reporteril del diario elsiglo, donde relataron sus impresiones, sueños y próximos objetivos.

SEGUIR ENTRENANDO PARA LLEGAR A LA GLORIA

En este sentido, Egbert Espinoza, joven con 18 años de edad, quien en un futuro quiere ser un psicoterapeuta y campeón olímpico, consiguió tres medallas doradas en los XX Juegos Nacionales Juveniles, resaltando primero la disciplina como la esencia del éxito.

“Se trabaja muy duro día a día, con disciplina y constancia, y bueno es un momento de felicidad y alegría, de emoción por tanto esfuerzo que hemos hecho y por ese logro de esas tres medallas de oro en esas pruebas”, dijo Espinoza, quien lleva practicando atletismo desde que tenía 10 años.

El campeón de los 400 metros planos, 110 y 400 metros con vallas, ya se está preparando para los próximos eventos donde participará, todo con la vista puesta en París 2024.

“Próximamente tenemos unos eventos nacionales, también un Panamericano en Santiago de Chile en junio, y seguidamente el Mundial de Atletismo en Cali, que será en agosto”, explicó Espinoza, quien espera participar en los Juegos Sudamericanos y en los Juegos Bolivarianos que se celebrarán este 2022.

El atleta y orgullo de Mario Briceño Iragorry, resaltó que su sueño es sacar adelante a su familia con el deporte que practica. “Como cada atleta, también deseo participar en las olimpiadas y llevarme una medalla”, dijo.

Al igual que Romero, Egbert Espinoza elevó un mensaje a la juventud para que practiquen el atletismo.

“El deporte da mucha salud, da mucha alegría, disciplina y constancia. Y el apoyo emocional y familiar es muy importante para el desarrollo del atleta”, concluyó.

SATISFACCIÓN POR EL OBJETIVO

Por su parte, Ibeyis Romero, con tan sólo 15 años de edad, se consolidó en lo más alto del podium juvenil, tras ser la más veloz en las competencias de 200 y 400 metros, trayendo 2 de las 32 medallas que ganó Aragua en los mencionados Juegos.

Romero, quien fue la primera en dar sus impresiones sobre esta hazaña, manifestó sentirse satisfecha por estos triunfos, asegurando que fueron muchos años de preparación para alcanzar el nivel donde está.

“Me sentí muy contenta porque logré un objetivo que fue traerme las dos medallas de oro, ahora seguiré trabajando con mucha dedicación y constancia”, expresó la joven.

Asimismo recalcó la importancia de la preparación para llegar al máximo de esta disciplina olímpica, extendiendo un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyaron para llegar a escalar en sus sueños.

“La preparación no es fácil, lleva mucha disciplina, constancia y dedicación, pero sobre todo gracias primeramente a Dios, a mi entrenador Luis Cuello y al apoyo de toda nuestra familia”, dijo Romero, quien aseguró que si no fuera por ellos no lo hubiese logrado.

PRÓXIMOS RETOS PARA ALCANZAR EL OLIMPO

Ibeyis Romero actualmente cursa 4to año de bachillerato, mención Informática, y tiene dos sueños, que con la ayuda de sus seres queridos y el Todopoderoso próximamente logrará.

“Mi sueño es ser medallista olímpica, y participar en los Juegos Olímpicos”, dijo la atleta, quien también se conoció que desea ser abogada de la República Bolivariana de Venezuela, y espera lograr esos objetivos mientras vaya creciendo académicamente y deportivamente.

Romero habló sobre sus próximas competencias que la harán seguir escalando hasta llegar al Olimpo deportivo, siendo claramente su objetivo los Juegos de París 2024.

“Ahorita en mayo estaremos participando en los Juegos de la Juventud en Rosario, Argentina y en otro campeonato en Sao Paulo, Brasil”, comentó.

Finalizó su intervención haciéndoles una invitación a las chicas para que practiquen este deporte, ya que afirma que es alegría, da mucha emoción. “Ya que es algo que si túquieres es mucho más fácil practicarlo”, concluyó.

REIMPULSO AL DEPORTE EN MBI

Por otra parte, Glayseth Rodríguez, presidenta del Instituto Autónomo de Deporte y Recreación del municipio Mario Briceño Iragorry. (Iamdembi), resaltó el orgullo que siente la institución por las medallas conquistadas por Egbert Espinoza e Ibeyis Romero, asegurando que continuarán apoyándolos en su desarrollo deportivo.

“Es para nosotros una experiencia inolvidable, más para mí que estoy asumiendo el Instituto del Deporte desde diciembre, de verdad los adolescentes son unas personas humildes, y me he compenetrado con ellos. Veo su esfuerzo y el respeto a su entrenador. Son disciplinados y vamos cada día moralmente apoyándolos, para su progreso en su municipio y fuera del mismo”, dijo Rodríguez.

La presidenta del Iamdembi recalcó que durante estos XX Juegos Nacionales y Juveniles, la Alcaldía de MBI les facilitó una ayuda económica a los jóvenes atletas para poder adquirir las medicinas necesarias para competir en Barquisimeto, estado Lara.

En otro orden de ideas, informó sobre los avances y propuestas que tiene el Iamdembi para este 2022, en la cual se destaca la recuperación de canchas deportivas y el diagnóstico de los entrenadores y atletas para así establecer estrategias con el fin de fortalecer el deporte en la jurisdicción.

“Se está realizando un diagnóstico y caracterización de todos aquellos atletas que tenemos dentro del municipio en las distintas disciplinas, como voleibol, básquetbol, fútbol sala y también el atletismo”, expresó.

Por tal motivo pidió a los entrenadores que le pasen una relación de los atletas, para así saber cuantos hay en MBI y tener un enlace directo con ellos.

También afirmó que se está buscando la ayuda de instituciones de nutrición para que los apoyara para crear un plan para garantizarles a los atletas una alimentación balanceada. “Porque su alimentación no es igual a la de un adolescente común, ya que necesitan su proteína básica, sino con un tipo de proteína y frutas”, dijo.

Con respecto a los avances que ha hecho la gestión municipal en materia deportiva, precisó que van ya más de 6 canchas deportivas reinauguradas en la jurisdicción, planteándose como objetivo recuperar estos espacios para impulsar el deporte.

“El Instituto Autónomo esta apoyando la gestión del alcalde desde que viene recuperando las canchas del municipio. Se tiene programado la recuperación de 12 canchas. Próximamente estaremos inaugurando la cancha de la UD-17, la cancha de José Félix Ribas y luego mantenemos el cronograma de la reinauguración de las mismas”, dijo Rodríguez.

Asimismo estarán haciendo paulatinamente diagnósticos de estos espacios deportivos, para ver las condiciones de las infraestructuras de muchas canchas, estadios y lugares de esparcimiento para planificar su recuperación.

Para finalizar hizo una invitación también a las glorias deportivas para que se unan en estos proyectos y ayuden a impulsar la actividad deportiva. “Tenemos bastante talento y lo que buscamos es realzar y reimpulsar el deporte en nuestro municipio”, sentenció Rodríguez.