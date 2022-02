Costo del pasaje se mantiene en las rutas de Turmero

Tras la ola de rumores sobre el aumento no autorizado del pasaje, el equipo reporteril de elsiglo se acercó al municipio Santiago Mariño para conocer las impresiones de los usuarios del transporte público, quienes afirmaron que hasta el momento se mantiene su costo en 1,50 bolívares.

Al respecto, Neida Silva, usuaria, expresó que hasta la fecha el pasaje continúa al mismo precio en las rutas internas, “realmente las rutas de Maracay-Turmero son las que abusan con el cobro no autorizado del pasaje, abusan, cobran el pasaje que no es, eso nos afecta a nosotros, ya que está difícil conseguir el efectivo hoy en día”.

Por su parte, Víctor Acosta mencionó que no está a gusto con el servicio que prestan las unidades colectivas, “yo siendo una persona de la tercera edad, cuando me monto en una camioneta lo primero que me piden es el pago completo del pasaje, y eso no debe ser así, ya que hay un artículo en la Constitución el cual protege al adulto mayor y eso no se cumple”, dijo.

Sobre el aumento no autorizado del pasaje, Acosta declaró, “algunos dicen que está en 2,00 bolívares, otros que en 3,00 bolívares, pero eso es en la ruta de Maracay-Turmero, hoy me monté en una camionetita y me cobraron el precio vigente”.

Por otro lado, un colector de la ruta Maracay-Turmero, quien no quiso identificarse subrayó que hace algunos días se llevó a cabo una asamblea en la cual se planteó el aumento pero no se llegó a ningún acuerdo, “hoy se corrió el rumor de que el pasaje había aumentado pero no en este sector, acá siempre vienen las autoridades y supervisan, nosotros no hemos aumentado”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA