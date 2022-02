“Una nueva sangre política se está viendo en las calles”

En una nueva entrega de “En Vivo desde el @elsiglocomv”, el concejal de la Cámara Municipal de Girardot, y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Calidad de Vida, Moisés Somaza, aseguró que en Venezuela y en el estado Aragua se está viendo una nueva sangre política por las calles, siendo esta la que se encargará de no sólo criticar lo malo, sino hacer cambios y transformaciones en beneficio de la gente.

Las declaraciones van en contexto a los recorridos que recientemente ha realizado el edil por las comunidades del oeste de la ciudad de Maracay, quien comentó durante la conversación amena que sostuvo con el equipo reporteril de esta casa editorial, sobre las inquietudes recopiladas en cada uno de estos habitantes, tanto de los sectores de San Vicente como de 23 de Enero.

Asimismo, durante la entrevista Somaza también habló sobre los avances que ha tenido la comisión que él preside, haciendo hincapié en rescatar el medio ambiente y atender las necesidades de los grupos más vulnerables dentro de las comunidades maracayeras.

“Ahorita venimos de una jornada súper genial donde recorrimos San Vicente, y gracias a los compañeros concejales que están en la Comisión atendimos a unos vecinos que estaban solicitando una ayuda sobre el tema de ejido de terrenos en la zona”, precisó Somaza, manifestando su satisfacción tras completar esa larga jornada.

CERCA DE LOS 100 DÍAS

Próximo a cumplirse los primeros 100 días como concejal, Moisés Somaza detalló que han dado su mayor esfuerzo en la Comisión Permanente de Ambiente y Calidad de Vida, sosteniendo encuentro con empresarios y organizaciones para realizar planes que ayuden a preservar el medio ambiente.

Asimismo, también sostuvo encuentros con otras organizaciones que se dedican a la protección de animales, y organismos de prevención forestales, comprometiéndose a colaborar para la protección ambiental como fauna silvestre.

“Quiero acotar que como oposición no soy de esa oposición radical, sino oposición a lo malo”, dijo Somaza, aseverando que a las cosas buenas hay que aplaudirlas.

Siguiendo este orden de ideas, también aprovechó para felicitar la gestión de la Alcaldía de Girardot, por la recuperación de la Concha Acústica del Conservatorio de Música de Las Delicias.

“Tremendo trabajo que se está haciendo en la Concha Acústica, respetando el medio ambiente y atrayendo a esa juventud que como ustedes saben, se nos están escapando por la frontera”, explicó.

JUGO DE CAÑA ES PATRIMONIO DE GIRARDOT

Durante este balance, aprovechó para destacar su aporte como Vicepresidente de la Comisión Permanente para el Patrimonio Histórico Municipal, promoviendo el Jugo de Caña como Patrimonio Cultural e Histórico del municipio Girardot.

“Les voy a contar una anécdota, estaba revisando las redes sociales y veo que muchos colocan un jugo de caña y sale uno diciendo: Recuerdo como mi padre me llevaba a tomar un jugo de caña, me gustaría que fuera Patrimonio Histórico. Le comento: ¿Por qué no?, alzaré mi voz desde el Concejo Municipal de Girardot para lograr para que el Jugo de Caña sea Patrimonio Histórico del municipio”, expresó Somaza.

Cuestionó a los detractores de su iniciativa, afirmando que él como amante de la cultura, de los recuerdos y la historia, trabajará para que el jugo de caña se vuelva patrimonio histórico de Maracay. “Yo soy concejal no para llegar y denunciar o para que digan Moisés Somaza denunció y no arregló. Nosotros estamos aquí para dejar una marca para la historia y para eso somos los concejales de Girardot y en este caso Moisés Somaza”, dijo.

UNA POSICIÓN MENOS PARTIDISTA

En otro orden de ideas, el edil del municipio Girardot, recalcó de que su postura política sigue siendo opositora al Gobierno nacional, pero su posición no tiene nada que ver con el radicalismo que presenta parte de la oposición, afirmando que su visión no es enfocarse en el ámbito partidista, sino en atender las necesidades de los ciudadanos.

“En nuestro camino siempre nos criticó la misma oposición, nosotros no somos del tema alacrán, porque ese es un tema de los partidos políticos”, dijo Somaza, refiriéndose a la postura de algunos radicales a la gestión del presidente Nicolás Maduro.

Por tal motivo y ante esta confusión ideológica, Somaza hizo un llamado a la población para que sean más cautos a la hora de tocar temas políticos.

“Veamos las mejores opciones ciudadanas o en este caso como político, para visualizar quienes son sus jefes de calle”, precisó.

Aún así, exhortó a los ciudadanos a que no abandonen la lucha, ya que a su juicio es el único mecanismo que está presente para hacer cambios reales en la sociedad. “Cuando haya una reunión del consejo comunal o asociaciones de vecinos, vayan y participen, sean parte de lo bueno, dejemos la crítica, comencemos a accionar”, manifestó Somaza, asegurando que es el horizonte que se debe seguir hacia la nueva política.

CAMBIO DE PARADIGMAS POLÍTICOS

Al concejal Moisés Somaza se le consultó sobre las peticiones que le realizan los ciudadanos cuando estaba en sus recorridos por las comunidades, asegurando que expresaron muchas inquietudes y problemáticas. “La gente se siente sola y se ve desde arriba, se ven en los jefes de la UBCH, los jefes partidistas”, comentó Somaza.

Por esta razón, agregó que se deben cambiar los paradigmas tradicionales de como se lleva la política en general, ya que de no hacerlo no existirán mejoras en la ciudadanía.

“Cuando tú vas a un juego de béisbol de Caracas-Magallanes, los fanáticos se ofenden, se gritan, pero luego se vienen a comer su parrillita, así debería ser la política. Y esto está pasando en los propios consejos comunales, donde se están abriendo la brecha y está hablando con los opositores para que los ayuden”, explicó Somaza en torno a lo que está pasando en esta nueva era.

UN LLAMADO DE CONCIENCIA CIUDADANA

A pesar de ser parte de la minoría del Concejo Municipal de Girardot, Moisés Somaza está comprometido para que en cada ordenanza, acuerdo y resolución que se aprueben en este parlamento municipal, estén incluidas las necesidades del pueblo.

Sin embargo, comentó que durante su visita por el sector 23 de Enero, un grupo de ciudadanos lo exhortaba para que denunciara sobre la problemática de la basura, pero hizo entrar en razón a los habitantes de esa comunidad, de la necesidad del pago de impuestos de los maracayeros.

“He visto mucha gente que critica y he visto que en 23 de Enero había mucha basura, hice un sondeo y pregunté a las personas que estaban allí si pagaban el aseo, y ellos respondieron que no. Si no pagan el aseo cómo van a estar denunciando que recojan la basura”, dijo Somaza.

Por tal razón, hizo énfasis de la necesidad de la educación ciudadana, ya que a su criterio las personas para pedir derechos deben también acatar sus deberes. “Por eso digo que no soy oposición de profesión, sino estuviera denunciando hay basura allá”, comentó Somaza, ratificando aún así su compromiso para hacer todo lo posible para que esta situación sea solventada.

“Hay que comenzar a dejar de criticar y hay que comenzar a hacer, y confíen en este tal Somaza”, añadió el concejal.

DE DÓNDE VIENE MOISÉS SOMAZA

Moisés Somaza confesó que tiene al menos 4 años en la política, y sus inicios en este mundo es gracias a un mensaje que recibió de Dios, ante la necesidad que él sentía de ayudar a más personas.

“Yo tengo una red de óptica, y desde hace muchos años me he comprometido para ayudar a la gente, actualmente ayudó a 50 personas. Pero una vez orando a Dios le pedía que deseaba ayudar más. En una madrugada me levanté y me llegó una palabra: ‘concejal’. Yo no sabía nada de política y levanto a mi esposa y le pregunto qué es eso de concejal y ella me dijo que eso es algo político, bueno llamo a unos amigos y se ríen de lo que les conté, y me explicaron: ‘hermano eso es una rosca, eso no es así, disculpa la expresión”, relató Somaza.

Tras esa epifanía, Somaza se enfocó en cumplir ese objetivo, tratando de gestionar con partidos políticos, pero que no les convencía su forma de hacer política, hasta que un día, un pastor evangélico se acercó a su casa y lo puso en contacto con un personaje reconocido en la opinión pública.

“Este pastor me dijo estas palabras: ‘Hijo ayer Dios me habló de ti y me dijo que tenía que ser concejal. Hay un pastor llamado Javier Bertucci que está haciendo un partido, el cual queremos que seas concejal'”, contó Somaza.

Según lo relatado por el concejal, sus objetivos comenzaron a cumplirse, ya que a pesar de que primero fue diputado suplente de la Asamblea Nacional, aprovechó la oportunidad en obtener un curul en el consejo municipal de Girardot, asegurando sentirse satisfecho por este logro. “Ahora soy concejal de Maracay con un honor tremendo”, expresó Somaza, comprometiéndose en ayudar a las personas en lo que esté a su alcance.

LA POLÍTICA QUE QUIERE LA GENTE

Para finalizar, Somaza añadió que seguirá trabajando para ofrecerle una nueva clase de política a sus electores y seguidores, una donde no sólo sea enfoque en lo partidista, sino en darles respuestas a los ciudadanos.

“Una política de Aristóteles, una política espiritual, una política que viene a cambiar, esa que ustedes exigieron, no partidista sino ciudadana”, dijo el concejal maracayero.

Por tal motivo, finalizó diciendo que seguirá trabajando para todos los habitantes del municipio Girardot, y se asegurará de que esa nueva sangre política siga ofreciendo la verdad y que siga ayudando a las comunidades.

“El único puro es Dios, pero seamos un poco igual a él para ejercer y ayudar en esos lugares”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI