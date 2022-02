Ivan Reitman, director de “Los Cazafantasmas”, falleció a los 75 años

Ivan Reitman, cineasta canadiense autor de películas famosas como “Los Cazafantasmas”; “Gemelos”; entre otras; ha muerto a la edad de 75 años, informa la agencia de noticias AP citando a familiares del director de cine.

Reitman falleció pacíficamente mientras dormía el pasado sábado por la noche en su casa en Montecito (California), comunicaron sus hijos, sin revelar las causas de la muerte.

“Nos consuela que su trabajo como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre”, señalaron.

Ivan Reitman se empeñó en hacer feliz al espectador con sus exitosas películas, algunas de ellas tan populares como “Meatballs” (1979) o “Ghostbusters” (1984), que le convirtieron en el rey de la comedia ochentera.

Nacido en la antigua Checoslovaquia en el seno de una familia judía que sobrevivió al Holocausto y criado en Canadá, donde se exiliaron, trabajó para hacer reír al espectador.

Su entrada en el mundo de la comedia gamberra se produjo como productor de “National Lampoon’s Animal House” (1978), una parodia sobre la fraternidad universitaria dirigida por John Landis y que abrió la lata de la risa para toda una generación de personas que crecieron en los 80.

Su éxito más significativo llegó con “Ghostbusters”

Pero su éxito más significativo llegó con “Ghostbusters”, también con este actor, nominada a dos Óscar, y que dio pie a la producción de una secuela, “Ghostbusters 2” (1989), y a numerosas adaptaciones de la franquicia tanto en televisión, para el mundo de los videojuegos e incluso del cómic.

A finales de los 90 se pasó al cine de aventuras con “Six Days Seven Nights”, protagonizada por Harrison Ford y Anne Heche, y ya en los 2000 se puso al frente de ” My Super Ex-Girlfriend”, “Evolution” y el romance “No Strings Attached”, protagonizadas por Natalie Portman y Ashton Kutcher en 2011.

Su cine no se queda huérfano y cuenta con el relevo con su hijo Jason, director de exitosas películas como “Juno” o “Up in the air (Amor sin escalas)”, quien a finales del año 2021 se puso al frente de “Ghostbusters: Afterlife”, la nueva entrega de la comedia paranormal en la que el propio Ivan figura como productor ejecutivo.



La saga continúa además con sus hijas Catherine y Caoline, ambas actrices.

