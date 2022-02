Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V); ocho veces campeón del mundo de motociclismo ha afirmado tras concluir el tercer y último día de entrenamientos en el circuito indonesio de Mandalika que hoy ha “disfrutado mucho con la moto”.

“Es verdad que disfrutar era la forma de sobrevivir, porque estaba muy cansado desde el inicio, aunque creo que todo el mundo lo estaba, pero he sentido dolor en el hombro, motivo por el que no he hecho hoy un intento de vuelta rápida; porque requiere más energía”, reconoció Márquez.

“Simplemente he mantenido mi ritmo de carrera y he trabajado en la puesta a punto de la moto, pero hoy he disfrutado y he empezado a sentir la moto, las derrapadas. Veremos, pero quiero confirmar estas sensaciones en Catar; aunque hay grandes diferencias aquí comparado con el test de Malasia”, asegura satisfecho el piloto de Repsol.

“Hoy he acabado decimocuarto, no estoy preparado (sonrió)… Nunca sabes. Es verdad que hoy he sido rápido, he tenido un buen ritmo y he pilotado bien y cuando he probado diferentes puestas a punto los tiempos seguían saliendo, he probado diferentes configuraciones aerodinámicas y el tiempo llegaba, he probado diferentes neumáticos y también seguían llegando los tiempos”; explicó satisfecho Marc Márquez.

“Cuando tienes esas sensaciones es porque el potencial está ahí, bien es cierto que es una pista especial, que estaba un poco deslizante y que en esas condiciones normalmente me siento muy bien, pero al final la adherencia era muy alta y por eso estoy contento, porque nos vamos del test de Mandalika con el trabajo hecho”; recalcó Márquez.

“Es verdad que aún necesito más, pero los tiempos llegan y estoy contento”; dijo sin dudar el piloto.

“Lógicamente siempre quieres más, pero estoy contento de cómo ha ido sobre todo aquí en Mandalika ya que hemos hecho un cambio muy grande a nivel de sensaciones respecto de lo que me encontré en Malasia a cómo he acabado pilotando aquí y como dije; mi intención en este test era traer la moto a mi terreno”, comentó.

“Hay una moto nueva en Honda, con un cambio muy grande, que de entrada para mi pilotaje no me acababa de gustar, pero de eso se trata. La moto tenía potencial y a una vuelta podía ir rápido pero a nivel de ritmo me costaba”; explicó Márquez sobre la nueva moto.

“Aquí lo que he hecho ha sido traerla a mi terreno, perder un poco quizá en esa vuelta rápida, pero tenerla lista para un ritmo bueno, para sentir el tren delantero y el trasero, y creo que lo hemos conseguido; así que estoy contento de estos tres días en Mandalika”, señaló el piloto de Repsol Honda.

