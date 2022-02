Copei Aragua afina detalles para sus comicios internos

Tal y como lo anunció la Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido Demócrata Cristiano Copei, la tolda verde prepara para el próximo mes de mayo sus comicios internos, que darán paso a la renovación de las autoridades de la organización política verde.

Edhuar Gascue, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del Copei-Aragua

En tal sentido, Edhuar Gascue, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del Copei-Aragua, expresó que dentro de 45 días, el partido Demócrata Cristiano tendrá la oportunidad de desjudicializarse, además, de unificar a los militantes de la Democracia Cristiana en Venezuela.

“Desde la secretaria general de Copei, acompañado por nuestro presidente José Vivas Duque, la concejal Carmen Quintero, entre otros concejales que nos acompañan, más el alcalde del municipio Urdaneta, Zotero González, estaremos una vez más como la familia Demócrata Cristiana, elevando el sentido democrático interno”.

Anunció que “a partir del 12 de febrero del año en curso estaremos entregando las planillas para hacer un registro interno único, desde cero, que garantice la transparencia del proceso cívico que vamos a rendir desde la tolda verde”.

Además, Gascue destacó que estos próximos comicios internos son la oportunidad de rencuentro con el pueblo de Aragua e invitó a toda la colectividad a inscribirse en Copei: “tenemos un partido con las puertas abiertas, un partido que tiene garantía con alcaldías, concejales y diputados. Hace 4 años sufrimos una debacle con la judicialización y muchas personas desistieron del partido, por ello, nuevamente le damos la bienvenida a todos aquellos que quieran formar parte de la tolda verde”.

UNA DENUNCIA

El diputado Edhuar Gascue aprovechó la presencia de elsiglo para realizar una denuncia pública referente a la situación actual de los servicios públicos en la jurisdicción.

“Cómo es posible que el Hospital Central de Maracay se encuentre en esa situación tan deplorable, igualmente el salario de todo el personal médico. ¿Quién gobierna el estado Aragua? ¿Por qué no hay gestión? Esa pregunta siempre me la hacen en los recorridos que hago habitualmente. Las personas mencionan que solo ven pintura, hace dos meses hubo elecciones y no sabemos quien está dirigiendo el estado”.

