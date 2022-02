“Me cayó a machetazo porque no quise estar con él”

La ciudadana recibió múltiples heridas en diferentes zonas de su cuerpo porque se negó a estar con el sujeto. El agresor actualmente se encuentra desaparecido y las autoridades han iniciado la búsqueda para dar con su paradero.

El abominable hecho se registró en una comunidad cercana a Tegusigalpa, Honduras.

Rosaura Herrera, quien tiene hijos en común con Luis González, desde hace años viven separados y actualmente la fémina posee otra pareja; sin embargo, todo parece indicar que Luis, no termina de superar la ruptura entre ellos.

Rosaura, fue salvajemente “macheteada” por negarse a salir con su ex quien la abordó en una zona cercana de su residencia mientras ella iba a hacer algunas diligencias.

Relata la víctima que, el hombre la abordó de manera sorpresiva y tras sacar un machete recibió el primer golpe en la cabeza, “fue allí cuando metí las manos para protegerme, de lo contrario ya estaría muerta y mis hijos que son sus hijos, habrían quedados huérfanos”.

Otras de las heridas las recibió Herrera en la espalda y los brazos, siendo trasladada de emergencia a la capital de Honduras, debido a la gravedad de las heridas y a la pérdida de sangre.

Desde el momento en que se supo de la presunta autoría del agresor de Rosaura Herrera, diferentes unidades de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda exhaustiva, en todo el país, según el cuerpo de seguridad.

Miguel Martínez, comisionado de policía, compartió que “la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) ya entregó el informe al Ministerio Público (MP)”.

Martínez reconoció que “el sospechoso no está detenido, ya que se dio a la fuga y no hubo la oportunidad de la detención en flagrancia, por eso no fue detenido. “El individuo está plenamente identificado”.

