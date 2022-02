Se conmemoraron 208 años de La Batalla de La Victoria y Día de La Juventud

Este 12 de febrero, como cada año, en la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Ribas, se conmemoró la Gesta Heroica de La Batalla de la Juventud, la cual arriba a sus 208 años.

La jornada convocó a todas las autoridades regionales y municipales

Y es que, con el izado de las banderas nacional, regional y municipal, se dio inicio a los actos conmemorativos a los 208 años de la Batalla de La Victoria y Día de la Juventud, todo esto de la mano de las autoridades encabezadas por el alcalde de la entidad Juan Carlos Sánchez, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal de Ribas, Joel Guevara, y la parada militar a cargo de los estudiantes de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejercito Bolivariano General en Jefe José Félix Ribas, lideradas por el General de División Tito Gómez.

Seguidamente, a las 9:00 am las personalidades presentes se posicionaron en la icónica plaza Ribas, donde se llevó a cabo la celebración de una sesión solemne del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua (Cleba), dirigidos por el mayor José Arias y la Cámara Municipal ribense, teniendo como Orador de Orden al joven gobernador del estado Monagas, Ernesto Javier Luna González, y como invitada especial la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio.

En medio de su discurso, el orador de orden Ernesto Javier Luna González, gobernador de Monagas, en su discurso, resaltó la proeza valiente de todos los estudiantes y jóvenes, hombres y mujeres que de una u otra forma lucharon incansablemente, para respaldar a Ribas, en su deseo innato de lograr la independencia de Venezuela, del yugo español.

“Le debemos muchos a esos patriotas que dieron sus vidas por defender y echar a las tropas realistas. Hombres y mujeres, muchachos que no les importó el manejo de un arma, pues el amor por la patria era mayor. Debemos honrarlos y ser todos y cada uno de nosotros, como ellos, no vacilar un solo segundo por la defender nuestra independencia”, puntualizó el orador.

Ante el panorama de celebración, el alcalde Juan Carlos Sánchez, manifestó su alegría por pertenecer a una Tierra Histórica, llena de batallas ganadas, de hombres y mujeres que siguen al píe de la letra, la lucha incansable de quienes participaron en esta jornada heroica vivida el 12 de febrero.

“Por estas tierras hace 208 años, cabalgaron las Tropas del General José Félix Ribas, Rivas Dávila, Vicente Campo Elías y los seminaristas, pero también mujeres valientes que la historia machista, no les ha dado su merecido, como lo es por ejemplo el caso de Doña Antonia de Muguerza, quien puso sus hijos a la orden de Ribas, para defender la patria. Asimismo, Manuelita Sáez, Juana Ramírez La Avanzadora, Consuelo Fernández, Cecilia Mujica, por nombrar solamente algunas. Es amor a la patria lo que nos une y hoy recordamos con fervor las palabras de Ribas, no importa el asedio, ni el enemigo que enfrentemos, No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer”.

Por su parte, la gobernadora Karina Carpio, mencionó su alegría por una vez más pisar la tierra de la juventud heroica y luchadora de Venezuela, la tierra de Ribas, donde los jóvenes se dieron a la tarea de luchar, en compañía de los próceres y bajo el amparo de Dios, en pro de la libertad, en pro de liberar a Venezuela de tanto odio.

“Estoy complacida de estar en La Victoria, en la Capital de la Juventud. Y que mejor día que la fecha exacta de la Batalla de La Victoria, batalla de amor de entrega a la patria, donde hombres, mujeres, jóvenes en su mayoría entregaron lo mejor de sí, porque nosotros hoy en día escribiéramos más historia, pero una historia donde la libertad es la bandera y donde nosotros mismos seguimos escribiéndola, rompiendo cualquier limitación y superando cualquier obstáculo, que se nos interponga de manera pacífica, en pro de nuestra libertad”, puntualizó la primera mandataria regional.

Una vez culminado, el acto solemne el cual también contó con la entrega del Orden Juventud Patriota Robert Serra, a nueve jóvenes, mientras a otros once se les impuso el Escudo ciudad de La Victoria, en su única clase y al orador se le fue entregado un reconocimiento especial por parte del Cleba, se prosiguió con la programación pautada, donde las danzas y el sentir nacionalista hizo acto de presencia.

Todo esto dio paso, a la realización de una Santa Misa, en honor a los caídos el 12 de Febrero de 1814, la cual fue oficiada por monseñor Enrique Parravano Marino, obispo de la Diócesis de Maracay, desde la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

DANIEL MELLADO | elsiglo