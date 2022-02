La desgarradora historia de “Negro”: perrito que fue a buscar a su dueño muerto a una funeraria

Este lunes “Negro”, un perro fue noticia por todas las redes luego de que se diera a conocer que fue a buscar a su dueño fallecido al lugar donde lo velaron.

Diego Beider, era un rescatista que cuidaba al animal, en julio del año pasado falleció inesperadamente y ahora otros dos rescatistas le hicieron un currículo vitae para que alguien lo adopte y le dé un espacio para vivir.

El perro tiene aproximadamente unos 5 años, es mestizo y muy compañero, después de la muerte de Diego una familia lo había adoptado, pero sufrió de maltrato y lo dejaron abandonado en la calle. Luego, cayó en manos de otra familia que tampoco supo cuidarlo: el canino estaba atado con una soga durante el día, era golpeado y una vez más fue abandonado. Ante la depresión, no comió durante cuatro días, no se movía y no levantaba la cabeza.

Te recomendamos: El polémico comercial con mujeres de una funeraria rusa

Así fue que, sin rumbo y sin nadie que lo cuidara, el perro llegó al sitio en el que despidieron a Diego. Allí aparecieron dos protectoras de animales, amigas de Diego, que están haciendo todo lo posible para ayudar al pobre animal.

elsiglo, con información de La Patilla