UPEL Maracay inició actividades en precarias condiciones

La Universidad Pedagógica el Libertador de Maracay inició sus actividades en medio de un ambiente precario por las deficiencias en infraestructura, servicios estudiantiles y recursos académicos.

Comedor inactivo desde hace tres años

Al respecto, María Benítez, secretaria del Sindicato de Obreros de la UPEL Maracay expresó, “en este nuevo año 2022 damos inicio a las actividades con esta precaria de sueldo, hemos estado organizándonos por grupos para que la universidad vuelva a tener sus puertas abiertas para recibir a los estudiantes”.

Por su parte, miembros del Sindicato de Obreros de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL Maracay) informaron que desde hace tres años el servicio del comedor tanto para estudiantes como para trabajadores no está funcionando debido a la precaria situación que se vive actualmente.

Al respecto, Benítez denunció que el comedor está fuera de servicio desde hace tres años, “los estudiantes han estado haciendo sus reuniones, organizándose para buscar pronta solución a esta grave situación que estamos viviendo los que hacemos vida en la UPEL”.

A su vez, la secretaria sindical destacó que por ahora la ruta permanece activa con pocas unidades disponibles para el traslado de los estudiantes, “con el problema que se vive hoy día con el gasoil el cual no permite que se activen todas las unidades, sólo se están dando tres vueltas al día”, informó.

Para finalizar, la señora Benítez recalcó que los obreros se encuentran a la espera de la firma de la contratación colectiva y la modulación con la Inspectoría que hasta el momento no ha sido satisfactoria, además, señaló que no reconocen al ente gubernamental que se encarga de la representación de los obreros, ya que están violentando sus derechos ya que no cumplen con los valores reales de lo que se vive actualmente en el país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

