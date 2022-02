Habitantes del Pasaje 14 viven con las aguas residuales en sus viviendas

Desde hace más de seis meses, los habitantes del pasaje 14 con tercera avenida de San José del municipio Girardot, viven una completa odisea con las aguas residuales, situación que ha empeorado, al punto de que los patios de las viviendas se encuentran repletos de aguas putrefactas.

Y es que según indicaron los residentes de la zona, esta problemática no afecta solamente a las familias y viviendas del Pasaje 14, ya que gran parte de la comunidad de San José se enfrente a diario con esta situación, la cual empeora con el paso de los días, y el temor crece al aproximarse la temporada de lluvia.

Una de las afectadas es Yaudrid Mendoza, quien indicó que su vivienda es una de las más afectadas, “toda la parte de atrás está repleta de aguas residuales, ya no podemos hacer uso del patio, situación que empeora cada vez que llega el agua, ya que obviamente los vecinos empiezan a realizar sus deberes del hogar, y como mi casa está en baja, hace que el patio se inunde mucho más”.

Destacó que la situación es tan grave, que ya el patio de su vivienda se hundió, “ese espacio de la casa ya no lo podemos usar, para salir a revisar los tanques de agua tenemos que ir tocando primero con un palo para evitar caer en un hueco de esos, ya esta situación es desesperante, en mi casa vive una persona discapacitada y de la tercera edad y así definitivamente no podemos vivir”.

De igual forma, Maura Vegas precisó que los malos olores son insoportables, “toda la calle está llena de aguas negras, es una situación desesperante, ya no sabemos qué hacer, si limpiamos lo que hacemos es empeorar la situación, pero los malos olores, animales, mosquitos y moscas, no es justo vivir en estas condiciones”.

Indicó que tienen miedo de contraer enfermedades, “pasar todo el día con estos malos olores es muy malo para la salud, somos muchas personas afectadas, me atrevo a decir que todo San José, ya que no hay calle que no esté hundida o tenga problemas de aguas residuales en las mismas, necesitamos ayuda urgente”.

Asimismo, Raiza Martínez precisó que en su vivienda también tiene las aguas residuales hasta el patio, “cuando llueve no podemos salir al patio, han llegado situaciones en donde el agua se mete hasta dentro de la vivienda, pero los malos olores son día y noche”.

Martínez recalcó que temen la llegada de la temporada de lluvia, “cuando llueva la situación va a empeorar y no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, en la Alcaldía de Girardot nos indican que debemos ir a Hidrocentro y allí en Hidrocentro nos dicen que es la Alcaldía la encargada, entonces ya no sabemos a dónde dirigirnos”.

Los vecinos indicaron que durante la campaña electoral de las elecciones del mes de noviembre, se reunieron con el alcalde Rafael Morales, quien ya tiene conocimiento sobre la problemática, pero no les ha dado ninguna respuesta ni muchos menos una solución.

TUBERÍAS DE GAS

Los habitantes de San José informaron que el sector se abastece de gas doméstico por medio de tuberías, las cuales se encuentran a pocos metros de los colectores de aguas residuales, por lo que temen que ocurra una tragedia en la zona.

Mencionaron que en una oportunidad, los ingenieros de la Alcaldía de Girardot les indicaron que los colectores de aguas servidas se encontraban fracturados, sin embargo, ellos no podían hacer nada, debido a que necesitaban un permiso de Pdvsa Gas Comunal, así como la inspección de los ingenieros de dicha empresa.

Por último, los moradores manifestaron que se encuentran cansados de no recibir ningún tipo de respuesta, ni siquiera por la gobernadora de la entidad, Karina Carpio Bejarano, por lo que han entregado cuatro informes a todas las instituciones de estado, sin embargo, de no solucionarse sus problemas tienen planificado tomar más acciones, como el cierre de la vía.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...