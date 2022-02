La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad en sesión de este martes, allanar la inmunidad parlamentaria a la diputada, Taína González; detenida en flagrancia por narcotráfico en el estado Falcón el pasado 28 de enero.

Loading...

FOTO : REFERENCIAL

Además, fue aceptada la renuncia de la exdiputada Jeikar Pérez por el estado Apure; presentada por la misma el pasado 5 de enero. Pérez también fue detenida por el caso, a través del operativo “Mano de Hierro”.

Al respecto, el presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, puntualizó que el deber del Parlamento Nacional es pedir al Ministerio Público (MP) que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias; “caiga quien caiga”.

Expresó que las acciones de ambas exdiputadas son indignaciones que debe ser ventiladas; que no se pueden ocultar; y tienen que ser analizada en sus causas y sus efectos.

"Hay ascos que no se pueden ocultar, rabias y traiciones que no pueden ser justificadas; no pueden ser avaladas. Traición al Comandante Hugo Chávez, a sus compañeros con los que se sentaban. Cobardía e ignominia"; dijo.

Es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley. "Por unas monedas traicionaron a su patria; pusieron en riesgo la seguridad de su patria (...) y traicionaron la buena fe del pueblo que les eligió", agregó.

El futuro, recalcó Rodríguez, para quienes "se desvíen del recto camino, será la cárcel"; condenó.

Igualmente; el diputado Fernando Soto Rojas, indicó que González empañó labor que la AN desempeñó en 2021. Subrayó que se le aplicará la ley e instó a la juventud a tomar consciencia de esta situación.

“Se dejaron captar por el narcotráfico y la cosa fácil”; asentó Soto Rojas.

Más temprano; el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que González tiene responsabilidad en la comisión flagrante de delitos previstos en las leyes venezolanas.

Los hechos enunciados y los elementos de convicción aportados por el MP comprometen a la diputada por los delitos de tráfico ilícito agravado en la modalidad de transporte y ocultación, así como el delito de asociación; previsto y sancionado en las leyes venezolanas.

Tanía González fue capturada junto al diputado Luis Viloria Chirino de Primero Venezuela por el estado Táchira.

También, fue detenida la alcaldesa zuliana del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, y otros individuos: un colombiano de nombre Víctor Cano Pérez y Robert Montaña Viloria; venezolano.

AVN

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...