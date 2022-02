La cadena ABC suspende a Whoopi Goldberg por comentarios racistas

La cadena ABC suspendió por dos semanas a Whoopy Goldberg, la presentadora de televisión del programa The View, después de que dijera que el Holocausto no tuvo que ver con la raza, según lo anunció la emisora este martes por la noche.

En un comunicado, Kim Godwin, presidenta de ABC News, calificó los comentarios de Goldberg de “incorrectos e hirientes”.

“Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”, afirmó Godwin. “Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, agregó.

Goldberg hizo los comentarios el lunes por la mañana mientras el panel discutía la prohibición por parte de la junta escolar de Tennessee de Maus, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis

“Se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, ¿pero eso no los molestó?”, dijo Goldberg durante el programa. “Si van a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de la raza. No, no es sobre la raza”, enfatizó.

Otro de los presentadores, Joy Behar, le respondió que los Nazis describían a los judíos como una raza diferente.

"Pero no se trata de la raza", afirmó Goldberg. "No se trata de eso. Es sobre la inhumanidad del hombre en contra del hombre".

"En el programa de hoy dije que el Holocausto 'no es sobre la raza, sino sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debí haber dicho que era sobre ambas. Como lo dijo Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación: 'El Holocausto se trató de la aniquilación sistemática que hicieron los Nazis del pueblo judío, a quienes ellos consideraban una raza inferior'. Me han corregido", escribió Goldberg en Twitter

