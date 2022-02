Vecinos de la avenida 102 piden solución a la problemática de las cloacas

Vecinos de la avenida 102 de La Coromoto, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron que viven desde hace más de un año con las calles en mal estado producto del colapso en el sistema de tuberías de aguas servidas que mantiene en jaque a más de 25 familias que hacen vida en el sector.

Loading...

El mal olor, los mosquitos y zancudos generados por el desbordamiento de las aguas negras en la zona causan preocupación entre la colectividad, ya que los niños y adultos mayores están vulnerables ante la problemática.

En tal sentido, Ana de Ramírez, habitante del sector, expresó que ya han denunciado la situación en numerosas ocasiones pero no han tenido respuestas, "desde hace más de un año esos huecos están abiertos, toda la avenida 102 cruce con México se encuentra con las cloacas colapsadas dentro de las casas y eso nos preocupa, ya que hay niños que se han visto afectados por la situación".

Asimismo, la señora Ramírez comentó que los entes gubernamentales ya se han acercado hasta el lugar, pero no dan dado respuesta alguna, "ellos vinieron, destaparon la boca de visita y dejaron eso así, no hicieron nada, dejaron la calle llena de huecos", denunció.

Por su parte, Luis Carpio, vecino de la zona, mencionó que la situación es insostenible a pesar de que no es temporada de lluvias, "la cosa empeora cuando llueve, algunos vecinos tienen las aguas negras en el patio de su casa, no se puede esperar a que lleguen las lluvias, necesitamos pronta solución, ya el mal olor y los mosquitos generados por las aguas negras afecta a niños, jóvenes y adultos".

Carpio además informó que el personal de la Alcaldía se acercó hace algún tiempo al lugar y dijeron que no había presupuesto, "hacemos la denuncia, vienen, dicen que no hay presupuesto y se van, por acá no vuelven, para nosotros es muy molesto estar metidos en la Alcaldía", concluyó.

Ramón Corrales, afectado por la situación, dijo que está cansado de la problemática de las aguas servidas, ya que literalmente están colapsadas en el patio de su casa, "el olor es insoportable, cuando llueve la situación se complica ya que se nos regresa por el inodoro, estamos desesperados".

Para finalizar, Corrales hizo un llamado a los entes gubernamentales para que se aboquen a la problemática y den respuesta lo más pronto posible, ya que temen por la salud de los habitantes que residen en dicho sector de la jurisdicción.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...