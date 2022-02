"Somos una organización de abajo hacia arriba que piensa en el bienestar de las personas"

Como parte de su gira nacional, David Uzcátegui, dirigente nacional de Fuerza Vecinal y ex candidato a la Gobernación del estado Miranda, estuvo de visita en días pasados en el estado Aragua, por lo que visitó las instalaciones de diario elsiglo, momento oportuno para ofrecer un balance sobre su gira y además informar su posición sobre los últimos acontecimientos políticos en el país.

En este sentido, Uzcátegui manifestó que durante esta gira se encuentran construyendo Fuerza Vecinal, "para nadie es un secreto que Fuerza Vecinal nació para finales del mes de junio del año 2021, participamos en elecciones el 21 de noviembre de ese año y teníamos 6 alcaldes que iban a reelección, de los cuales los 6 resultaron reelectos en los comicios".

Asimismo, indicó que a pesar de ser una partido político relativamente joven, lograron obtener el triunfo de 9 Alcaldías más bajo la estructura de Fuerza Vecinal, "ganamos Mariño, la cual es la Alcaldía más grande de todo el estado Miranda, además de una Alcaldía en Lara, primera vez en la historia o en los últimos 20 años desde que nació este proceso revolucionario, que las alternativas opositoras ganan en el municipio Zamora del estado Miranda, además de la Gobernación del estado Nueva Esparta".

El dirigente de Fuerza Vecinal precisó que todo el equipo se siente agradecido y satisfecho por los resultados obtenidos en los comicios del mes de noviembre, "esto demuestra que nuestras gestiones son eficientes, que colocaron el acento en los ciudadanos, donde prevaleció la calidad de vida, a pesar de una adversidad económica, social y política muy severa que hemos vivido en los últimos años".

Uzcátegui mencionó que a pesar de las dificultades, los dirigentes de Fuerza Vecinal han demostrado que cuando se quiere, se pueden hacer las cosas distintas, "a pesar de todo lo negativo, hemos demostrado que si se pueden hacer las cosas, poniendo el acento en la dignidad, calidad de vida y sobre todo lograr que nuestras comunidades progresen y exista bienestar para nuestra población".

De igual forma, destacó que Fuerza Vecinal es una expresión de abajo hacia arriba, "estamos formando los equipos parroquiales, municipales, estadales, nos toca esa gran cruzada que llevaremos a cabo este año 2022, para que Fuerza Vecinal se convierta en la alternativa de poder de nuestro país".

CANDIDATOS POR VÍA DE PRIMARIAS

El dirigente nacional de Fuerza Vecinal mencionó que este partido busca ser una alternativa política que les permita a los ciudadanos contar con líderes de calidad, esto con propuestas interesantes, por lo que consideran que es de gran importancia que los próximos candidatos a cargo popular sean elegidos por primarias.

"Es un partido de unificación, para que en los próximos comicios que toquen se escojan a los candidatos a través de elección primaria, que más nunca en Venezuela exista un proceso convocado por el Poder Electoral, cuyo candidato de la alternativa democrática no sea pasado por un filtro de unas primarias, y así todos tengan la oportunidad de participar y medirse".

Destacó que lo más democrático y transparente es que los ciudadanos puedan escoger a sus líderes a través de elecciones primarias, "que sea la comunidad la que elija en unas elecciones abiertas, para eso se puede tomar como ejemplo el caso del estado Miranda, donde no se ganó la gobernación producto de que no hicieron unas primarias, no quisieron hacerla, nosotros nos cansamos de solicitarlo, y el retiro del otro candidato fue a última hora y no se pudo hacer cambio, por ello no se ganó la gobernación".

Uzcátegui recalcó que esta misma situación ocurrió en otros estados del país, "en Táchira ocurrió donde Laidy Gómez pierde por 3.000 votos y la otra opción de la oposición sacó 54.000 votos, estos errores no se pueden cometer más nunca en el país, si se hubiesen realizado unas elecciones primarias para los candidatos, hoy tuviéramos no 119 alcaldías sino 250 alcaldías, no tuviéramos 4 gobernadores sino 16 gobernadores".

En este sentido, precisó que para las elecciones presidenciales pautadas para el año 2024, la oposición venezolana debería de presentar un solo candidato electo por los ciudadanos, "una persona que represente la mayoría y que pueda enfrentar la fuerza del Gobierno, que todos sabemos que se presenta con toda la logística y recursos, por ello debemos enfrentarnos de la forma más unificada posible".

Recalcó que las elecciones primarias no se pueden evadir, "yo pienso que para unas elecciones tan trascendentes para el futuro del país, desde mucho tiempo antes se debe presentar una elección primaria para que todo aquel que quiera aspirar legítimamente la primera silla del país, tenga la oportunidad de medirse y que el ganador reciba el apoyo de los derrotados, esta es la única forma para garantizar una victoria contundente y aplastante".

El dirigente político recalcó que esta es una gran oportunidad para elegir y cambiar el futuro de Venezuela, "cambiar el modelo económico, que nuestros familiares vuelvan al país, que se pueda reconciliar el país y dejar atrás las diferencias políticas, olvidar el odio que les han metido en las venas a los ciudadanos de bando y bando, y a su vez presentar un proyecto que nos permita cambiar".

Asimismo, recalcó que el perfil del candidato unitario, es que debería ser elegido por las personas, "los ciudadanos deben elegir su candidato, ya lo hemos realizado en años anteriores, en Barinas no hubo primarias, pero hubo un gran consenso, las personas identifican quienes se prestan para el juego del gobierno".

BARINAS ES UNA MUESTRA

El dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, señaló que lo ocurrido en las elecciones a gobernador en el estado Barinas, es una realidad y a su vez una muestra que a través del voto se pueden lograr grandes cambios, esto siempre y cuando se presenten de una forma unificada.

"En el mes de diciembre estuve en Barinas acompañando a Sergio Garrido durante su recorrido, allí me di cuenta inmediatamente que si se iba a ganar esa elección, la primera vez se ganó por 180 votos y la segunda se ganó por 46.000 votos, fui pensando que era imposible derrotar al gobierno en esa segunda elección, pero la realidad era otra, el pueblo se indignó de como se utilizó el aparataje institucional para repetir esas elecciones, inhabilitar un candidato y a sus demás dirigentes, pero el pueblo ganó".

Señaló que las organizaciones políticas que apoyaron a Sergio Garrido lo realizaron de la mejor forma posible, "no se sintió mezquindad, ni egoísmo, fue todo lo contrario, sentí ganas de verdad de ganar y derrotar al gobierno y darle una demostración de dignidad, que fue lo que dio Barinas y se debe multiplicar en el resto de Venezuela, lo que sucedió allá es perfectamente extrapolable al resto del país".

Uzcátegui mencionó que para lograr esto es necesario la unificación, "tenemos que presentar una propuesta, las personas no votan porque son anti algo, las personas votan, ya que sienten que tú eres una opción que le presentan para ellos tener la oportunidad para progresar, tener calidad de vida, bienestar, de echar para adelante, pero sobre todo unificados".

De igual forma, recalcó que Fuerza Vecinal espera este año 2022 incorporar a dirigentes políticos, comunitarios, sociales, gremiales, entre otros, en todo el territorio nacional, "vamos a sembrar Fuerza Vecinal en cada esquina de Venezuela, ese es un nuestro objetivo macro en este año y poder ir desde abajo hacia arriba, nuestro camino siempre ha sido electoral y a través del voto siempre le decimos al gobierno que lo vamos a derrotar pero con votos, organizando a la comunidad y al pueblo".

CIUDADANOS QUIEREN UN CAMBIO

David Uzcátegui detalló que durante su recorrido por varios estados y municipios del país, el clamor de los ciudadanos se enfoca en tener mejores servicios públicos, empleos de calidad, no depender del gobierno y tener su propio dinero para comprar aquello que quieren.

"Hace 20 años íbamos a un mercado a comprar lo que queríamos con el fruto de nuestro trabajo, cuando salíamos del mercado nos montábamos en el transporte público que funcionaba en perfectas condiciones y pasaba cada 5 minutos y cuando llegábamos a nuestra casa había agua y uno se podía bañar, había gas, no se iba la luz, esa calidad de vida es la que llama y quiere el ciudadano".

Indicó que todo esto puede volver, logrando un cambio político que permita acceder al crédito internacional y que le cree confianza a los inversionistas, "que ellos sepan que no se les va expropiar, ni multar, ni confiscar, ni perseguir, sino que más bien se le va a facilitar el trabajo para que establezcan sus fábricas y comercios, que generen mucho empleo".

Uzcátegui resaltó que los ciudadanos también hacen un llamado a la reconciliación, "ellos piden que no nos veamos como enemigos, nos podemos saludar, no creer en un proyecto revolucionario y opositor, no quiere decir que seamos enemigos, al contrario debemos tener un proyecto en común que beneficie a Venezuela, ya que el rumbo económico del país no puede continuar".

Señaló que el país atraviesa por un modelo económico que catalogó de perverso, "lo que intenta el Gobierno es hacerte dependiente de él, nosotros queremos una sociedad libre autónoma e independiente donde nadie dependa de nada, sino que se valga por sus propios frutos, de su trabajo, que tengamos sueldos, salarios y pensiones que nos permitan vivir con dignidad".

PROPUESTA DE FUERZA VECINAL

En cuanto a las propuestas y pensamientos de los líderes de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui mencionó que allí creen en muchas cosas, en las cuales resalta la libertad económica.

"Creemos que hay que lograr establecer la mayor cantidad de fábricas, industrias, comercios, emprendimientos, creemos en el crédito, si hoy en día las personas quieren iniciar un emprendimiento, no tienen quien los financie y confié en sus proyectos, hasta la banca privada la estrangularon, creemos en un estado pequeño, empresas que expropiaron y hoy están abandonadas".

Asimismo, manifestó que creen en un proyecto que empodere a los dirigentes vecinales, "los de las calles, que salen a identificar los problemas y buscar las soluciones, como lo hacen los muchachos del estado Aragua con el Monitor Vecinal".

De igual forma señaló que se encuentran todos los días en las calles y no solamente en campaña electoral, "recorrimos un mercado en la zona sur del municipio Girardot, y las personas nos preguntaban si estamos en elecciones, nosotros creemos que el dirigente político debe estar en las calles antes, durante y después de las elecciones, ganes o pierdas debes estar en las calles".

Uzcátegui mencionó que los dirigentes de Fuerza Vecinal no son políticos bisiestos, "esos que aparecen cada cuatro años solamente, por eso es que las personas rechazan la política, queremos reivindicar el ejercicio de la política, y eso lo haremos con fuertes gestiones, hemos presentado las gestiones de gobierno exitosas como un modelo para aplicarlo en el resto de los municipios del país".

En cuanto al estado Aragua, Uzcátegui destacó que las personas que quieren formar parte de Fuerza Vecinal, pueden realizarlo a través de las cuentas de Fuerza Vecinal, tanto nacional como en el estado Aragua, "no tenemos sedes, somos un partido nuevo que se fundó en junio del año pasado, estamos trabajando con las uñas, pero seguimos en las calles, por eso tenemos las cuentas de Instagram @lafuerzavecinal @fuerzavecinalaragua @duzcategui @julsanchezrg"

DAVID UZCÁTEGUI

- Fue miembro fundador del partido Primero Justicia, ocupó diversos cargos: Coordinador General del municipio Baruta, Secretario Nacional de Asuntos Municipales y miembro de la Dirección Nacional.

- En el año 2000 fue elegido Concejal Principal del municipio Baruta y durante su gestión llegó a presidir la comisión de Finanzas.

- En el año 2005 fue reelecto como Concejal y durante ese período fue Vicepresidente y posteriormente Presidente del cuerpo por cinco años (2009-2013).

- En el año 2012 participó en las elecciones primarias convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática y ganó con más de 50.000 votos para ser el candidato a alcalde del municipio Baruta en las elecciones municipales del año 2013. Sin embargo, fue inhabilitado administrativamente.

- En 2017 abandonó su partido histórico Primero Justicia debido a que la organización decidió no participar en las municipales de ese año.

- Actualmente es dirigente nacional de la nueva organización política Fuerza Vecinal, la cual obtuvo el triunfo en una Gobernación y 20 Alcaldías en los comicios del mes de noviembre del 2021.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

