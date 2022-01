"Garabato Motita es una familia enamorada de un proyecto desde hace 32 años"

Un 30 de enero de 1990 fue fundada la Asociación Civil Taller de Artes Garabato Motita, por lo que a pocos días de cumplir 32 años llevando alegría a los corazones aragüeños, Ángel Rafael Amaro Rondón, uno de los fundadores, estuvo de visita en la sede de diario elsiglo, donde informó sobre las actividades que tienen programadas para celebrar este día.

Loading...

Ángel Rafael Amaro Rondón estuvo en vivo en nuestras redes sociales

Y en estos 32 años, Garabato Motita se ha convertido en un icono aragüeño en materia de teatro, llevando alegría a niños, jóvenes y adultos, que durante estos años han formado parte de esta familia, donde el respeto y la aceptación ha sido la base para cumplir con los objetivos, que no son más que dignidad al ser humano a través de las artes escénicas.

"Garabato libertad de creación, la primera expresión artística de un niño son sus garabatos, eso era lo que pensábamos en ese proceso, de allí vamos con un proyecto de niños de 0 años, ya que trabajamos la estimulación temprana, hasta los 77 años de edad, tenemos un proyecto hermoso con las personas mayores que se llama Teatro en Conciencia y Sanador".

Amaro Rondón profundizó en el significado de Garabato Motita

Asimismo, comentó que el sábado tuvieron una gran celebración, "abrimos una Liga de Rap RNF, donde las personas nobles que quieren contactar sobre este oficio, tuvieron la oportunidad de hacerlo de forma gratuita, estamos invitando a los jóvenes entre 15 y 25 años, que quieran participar, se acerquen a la sede y escuchen un poco sobre el mes de formación donde tendrán varias materias de interés".

Recalcó que ayer le cantaron cumpleaños a Garabato Motita, tuvimos " un espectáculo de circo, un cuarteto de instrumento de aire, mimos, teatro infantil, narración oral y esto será sólo el inicio de lo que mostraremos este año, donde resalta el 5to teatro de personas con discapacidad, una fiesta maravilla preparada para este 2022".

Ángel Rafael Amaro Rondón precisó que Garabato Motita comenzó con un grupo de soñadores, "no creemos en la palabra casting, todo el mundo tiene un potencial, lo que hay es que tocar ese corazón desde la alegría y el alma, darle confianza a ese ser humano para que salga adelante desde las artes escénicas y pueda sentirse comprendido y amado en este maravilloso mundo de las artes".

CRECIMIENTO EN 32 AÑOS

Aunque para muchos, 32 años pasan rápido, durante este tiempo son infinitas las historias que se pueden contar en Garabato Motita, por lo que Amaro Rondón señaló que lo más importante es que invito a que cualquier proyecto o empresa, sea cual sea su oficio, los que estén al frente de la misma deben generar conciencia.

"Basta de tanta inconciencia, cada uno tiene un potencial, un yacimiento, pero si seguimos trabajando desde la impulsividad, desde el desorden, irresponsabilidad, desde la organización, esa empresa no tendrá una vida útil".

Asimismo señaló que como Contador Público de profesión conoce sobre el área de personal laboral y la importancia de los buenos valores para el triunfo de una organización, "el amor que no se compra en ninguna farmacia, todo el mundo habla del amor, pero es esa compresión, piedad, comunicación afectiva y amorosa, eso debe prevalecer en las relaciones de los seres humanos, sin seres humanos no hay organización ni oficio".

Destacó que se deben tener buenos valores y pensar que cada uno es el único de esa fecha y se debe hacer diferente, "eso lo hemos comprendido nosotros, por eso puedo decirte en este momento, que Garabato Motita tendrá 50 años más honrando y bendiciendo a las personas que crearon este proyecto".

Amaro Rondón mencionó que la mentalidad de quienes integran Garabato Motita ha cambiado con el paso de los años, "antes invertíamos todo lo que teníamos en un festival y no pensábamos en el futuro, las instalaciones no las manteníamos de la forma correcta y hoy en día vemos todo lo que falla".

En este sentido, recalcó que con el paso de los años han contado con el apoyo de la empresa privada, "tenemos empresarios que nos apoyan mucho, todos ellos forman parte de Garabato Motita, la cual dejó de ser una institución de dos personas y se convirtió en una organización ancestral, transgeneracional, donde honramos y bendecimos a los que vinieron primero".

Señaló que son el millar de personas que los han acompañado, "eso sin subestimar quien dio más o menos, sino quien se te acercó y te dijo lo que no te podía decir más nadie, quien te dio la palmada, o el que te dio el vaso de agua, Garabato Motita es como dice Aristóteles, el todo y las partes y las partes y el todo, la sumatoria de todos los seres humanos que han pasado por allí y hoy en día son madres, padres, abuelos o tienen organizaciones exitosas".

Ángel Rafael Amaro Rondón manifestó que se sienten orgulloso de haber sido parte de organizaciones que hoy en día cuentan con gran renombre como por ejemplo La Escuela de Talento, Más o Menos Circo, entre otros, "dignidad a través de las artes escénicas, las organizaciones exitosas nos llenan de orgullo, pero también aquellos seres humanos que pudimos salvarlos en aquel momento donde pensaron que excluirse era lo mejor".

Precisó que la mayor anécdota que lleva en su corazón, es las veces que las personas se le acercan con alegría porque todavía forma parte de Garabato Motita, "cuantas cosas aprendí de mi gran escuela, también llevo a aquellos que me dijeron cosas que no me tenían que decir, pero me las tenían que decir, ya que somos abiertos a eso que la gente no le gusta y siempre tenemos que pensar en ganar ganar, de crecer, siempre debemos aprender a mirar".

TEATRO SANADOR

La pandemia del Covid-19 sin duda nos ha afectado a todos, en esta oportunidad obligó a Ángel Rafael Amaro Rondón a reinventarse y crear un programa que lleva por nombre Teatro en Conciencia y Sanador, donde las personas hablan sobre sus historias, las cuales posteriormente son llevadas a las tablas.

"Todo lo que pasa en el escenario tiene que ver con el público, de alguna manera se sienten conectados, por ello los invitamos a formar parte de este gran proyecto, que busca ayudar a las personas", indicó Amaro Rondón.

De igual forma, mencionó que gracias a la pandemia muchas personas volvieron al confinamiento, "Covid-19 nos vuelve a la casa y nos recuerda quienes somos, en la pandemia me quedé solo y me preguntaba qué pasó con las más de 80 personas que formaban parte de Garabato Motita, pero ese mismo año gané el Premio Nacional como Mejor Contador de Cuentos".

Ángel Rafael Amaro Rondón mencionó que la soledad en unas ocasiones es necesaria, "siempre trabajé para las personas y me olvidé un poco de mi, pero gracias a la pandemia comprendí que tengo que amar al ser más maravilloso del planeta, y ese soy yo, este es el ser que tenemos que amar, primero nosotros tenemos que amarnos mucho, luego es que podemos dar ese amor, dar esa piedad, comprensión, regalarle a la gente, a la verdad, muchas veces tenemos la verdad y no la sabemos decir, es allí cuando más amorosos debemos ser".

Destacó que desde las artes escénicas entendió que se debe hacer un nuevo teatro pensando en el público, "hacíamos teatro sin pensar en el público, ahora cualquier tema que se haga se debe pensar en el público, por eso este año volvemos al Teatro de la Ópera de Maracay, a celebrar en grande, allí nacimos y estuvimos durante cuatro años".

Asimismo indicó que durante la pandemia se agradeció a cada uno de los seres humanos sin distingo, "agradecer, los recursos son las personas y lo que sienten, con personas que creen en este proyecto, nosotros nos encargamos del mantenimiento de las instalaciones, buscando los recursos desde el amor, el arte transforma y dar conciencia, todo el mundo debe darse permiso que ser artista".

Mencionó que ya no se debe pensar en el ego, sino en el servicio, "debemos empezar a crear proyectos que generen servicio para los seres humanos, hay mucho por hacer, pero esa es una decisión de cada ser humano, el primero que se reinventó en Garabato Motita por la pandemia fui yo, entendí que no podía ser el director y me convertí en uno más, me sumé y reinventarme una nueva historia, un teatro desde la conciencia y que se escuche sus propuestas".

AUMENTO EN LAS CLASES DE ADULTOS

Ángel Rafael Amaro Rondón mencionó que en años anteriores la matrícula de niños era muy alta, sin embargo, en la actualidad eso ha cambiado y cada día son más los adultos que forman parte de esta historia.

"Antes de la pandemia eran muchos niños, pero en esto de reinventarme creamos muchos proyectos, traemos tu problemática que en realidad no lo es, sólo se debe mirar y seguir avanzando, ese vínculo lo llevamos a una puesta teatral, y es interesante cuando tú eres una valiente que quiere exponer su situación frente a gran cantidad de personas".

Además precisó que tienen varias puestas en escenas, entre ellas La Historia de una Historia, "este es un proyecto Garabatero que a todo el mundo le encanta, basado en tres cuentos de Aquiles Nazoa, un proyecto que llevaremos al Teatro de la Ópera, además vamos a remontar Chichones, que es lo que ha pasado con la educación, como acércanos a estos nuevos niños que tenemos, tenemos que volver a la escuela para padres, por ello esta es una gran pieza".

Detalló los nuevos proyectos "garabateros"

Asimismo, indicó que tienen una pieza de gran importancia que es Cáritas, "habla de la tercera edad, de esa edad bonita donde no sé qué ocurre con la familia, y vemos es un trasto y no la historia de nosotros, en cada abuelito, estos proyectos los realizaremos a nivel escénico, además de seguir contando cuentos".

Te recomendamos: Terminal de Maracay reportó buena afluencia hacia Choroní

Amaro Rondón detalló que continúan haciendo títeres, "seguimos siendo titiriteros, nacimos haciendo esto y después teatro infantil, de adultos, no hemos dejado nuestra esencia, esto es todo, tenemos una marca, quien vea nuestras piezas ya sabe que es de nosotros, trabajamos en la animación del evento, hacemos un escenario mágico que nos da un brillo y una hermosura a lo que hacemos".

Por último, informó que si quieren ser parte de Garabato Motita sólo deben tocar la puerta en la sede de la calle Carabobo del barrio Santa Rosa de Maracay, municipio Girardot, "trabajamos de martes a sábado, los domingos no trabajamos, ya que pensamos en nuestras familias y el lunes lo usamos como mantenimiento, le servimos a la institución, estamos enamorados de nuestro proyecto, somos una gran familia".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...