Tobey Maguire revela por qué regresó para Spider-Man

Tobey Maguire explicó qué le hizo decidirse a volver como Spider-Man en Spider-Man: No Way Home. La colaboración entre Marvel Studios y Sony lleva más de un mes en cartelera y sigue siendo uno de los temas de conversación favoritos. Quienes estuvieron involucrados en el proyecto han compartido sus opiniones sobre el trabajo en él, como Tom Holland, Andrew Garfield, Willem Dafoe, así como, el director Jon Watts.

Ahora, Maguire es el último en abrirse sobre la experiencia, revelando por qué finalmente eligió retomar su antiguo papel de superhéroe de Marvel.



Como actor original de Spider-Man, Maguire interpretó el papel tres veces hace dos décadas, protagonizando la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi para Sony. Las dos primeras entregas de la franquicia fueron muy queridas, pero la tercera no fue tan bien recibida.

Posteriormente, Spider-Man 4 fue desechada a pesar de que su historia ya estaba en marcha. Unos años después, la compañía reinició el personaje, introduciendo en su lugar la versión de Garfield en las películas de Marc Webb. Eso fue hasta 2015, cuando Sony llegó a un acuerdo para compartir el personaje que existirá en el MCU que finalmente fue interpretado por Holland.



Varios años después de ese último reinicio, las tres versiones de acción real de Spider-Man compartieron la pantalla por primera vez en Spider-Man: No Way Home. Garfield reveló previamente que se convenció de hacerlo después de leer el conmovedor momento de su Spider-Man con MJ (Zendaya), que le permite redimirse por la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone).

Ahora, Maguire habla por primera vez sobre lo que finalmente le convenció para unirse a la tricuela en una nueva entrevista del canal oficial de YouTube de Spider-Man. Lee su explicación completa a continuación: "Sí, no, lo sé. Tal vez podría darme un poco de información. Pero, no lo sé. Tengo que decir que me intrigó inmediatamente.

En esa conversación, la intención, el tipo de amor y la celebración de estas películas, y lo que significaba, creo que para Amy y Kevin era evidente. Para mí, cuando los artistas o las personas que dirigen el proceso creativo tienen un tipo de intención auténtica y genuina de celebración y amor, era tan evidente en ambos que quería unirme a eso".



"Soy un gran fan de Tom y de esas películas y de Andrew. Así que, definitivamente, era intrigante. Pero, sí, también me decía: 'Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso era un poco misterioso", añadió Maguire. "Aprecié lo que se compartió. Pero, en realidad, se trataba de reunirme con estas personas y revisar lo que era parte de mi historia y tener la oportunidad de reunirme.

También hay cosas personales, que son una especie de resoluciones o una forma de revisar y… no sé muy bien cómo decirlo. Es simplemente volver a eso y no quiero decir que se cierre el capítulo… sino volver a visitar y tener ciertos propósitos y simplemente unirme a este espíritu creativo y amoroso".

