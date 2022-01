Lenovo Tenerife, la sinergia entre tecnología y baloncesto

La marca china Lenovo es el primer vendedor de ordenadores personales del mundo. Con presencia en el deporte de motor internacional, en España buscaba un compañero para mejorar su reconocimiento social. Así encontró al CB Canarias, hoy Lenovo Tenerife, que ha llevado su marca por Europa con tan buen resultado que han decidido ampliar el acuerdo hasta 2024.

Loading...

Los especialistas en tecnología no tienen dificultades para reconocer una marca que tiene el 24,7% del mercado mundial de ordenadores personales (vendieron 84 millones en todo el planeta en 2021, según la consultora Gartner) y que en el último trimestre batió su récord de facturación con 17.870 millones de dólares (15.880 millones de euros) en ventas, pero la empresa asiática buscaba otro tipo de reconocimiento en España.

"Estábamos intentando crecer en un reconocimiento más social, porque el tecnológico lo tenemos", explica a EFE el director general de Lenovo para España y Portugal, Alberto Ruano. El conjunto tinerfeño llegó a ellos en diciembre de 2020, en un contexto complicado, en plena pandemia, que había golpeado gravemente al sector turístico, al que pertenecía al que era su patrocinador, la hotelera Iberostar.

"Era un momento complicado para ellos y para el deporte en general. La gente no iba a los campos. A mí me preguntó mucha gente, que si la gente no iba a los campos la marca nos eiba a ver tanto. Dijimos, ya llegará", recuerda Ruano. El acuerdo se dio a conocer en febrero de 2021, y fue renovado este enero hasta el final de la temporada 2023-24.

"Nos encajó la propuesta del club, sus valores, su propuesta económica, sus ambiciones... Si somos campeones de Liga, o de la Copa del Rey, genial, pero no buscábamos un equipo para ser campeones, sino para darnos a conocer socialmente", añade el ejecutivo, que refrenda el resultado del patrocinio con datos internos y con el incremento de las búsquedas de Google, que en el último año les ha puesto en primer lugar en la categoría de informática en Canarias, por delante de rivales de su sector.

PRIMERA EXPERIENCIA DE PATROCINIO DEPORTIVO EN ESPAÑA

La marca de Lenovo sí es conocida en el deporte internacional. Fue patrocinador de la escudería de Fórmula Uno Ferrari, da nombre al equipo Lenovo Ducati de MotoGP y ha puesto su logotipo en la trasera de la camiseta del Inter de Milán italiano. Además, su marca de teléfonos móviles Motorola, que compró a Google en 2014, está en tres clubes de la NBA (Milwaukee Bucks, Indiana Pacers y Brooklyn Nets).

Sin embargo, para la filial ibérica el Lenovo Tenerife era su primera experiencia deportiva, que les ha permitido no solo pasear su marca por las canchas españolas de la Liga Endesa, sino también llevarlas por Europa en la Liga de Campeones de Baloncesto, de la que el conjunto lagunero se proclamó campeón en la campaña 2016-17.

El resultado ha sido tan bueno, que la central europea de la marca ha felicitado a la filial ibérica. "Hemos superado con creces lo que esperábamos, la marca está constantemente viajando de un sitio a otro, no solo por España sino en Europa. Nos han felicitado de la sede europea porque estamos paseando la marca Lenovo por todo el continente", enfatiza Ruano.

La tecnológica tiene acuerdos también en España en el videojuego competitivo, donde patrocina al Heretics de eSports y a la UCAM. Los 'eSports' son para ellos una forma de promocionar su división para jugadores ('gaming'), que supone más del 20% del volumen de sus ventas.

Sin embargo, Ruano considera que el deporte y el 'gaming' son complementarios. "Para nuestra industria el 'gaming' es importantísmio, hemos visto los resultados y seguidores que tienen, pero la marca tiene que estar en el deporte tradicional", recalca Ruano.

En el deporte español, no hay muchas tecnológicas que apuesten fuerte por el patrocinio directo de equipos. En baloncesto solo una empresa de criptoactivos, Bitci, que da nombre al Baskonia; y en fútbol está Rakuten con el Barça, Platzi (plataforma de educación) con el Granada, y dos de criptoactivos (Bitci en el Cádiz y Socios.com en el Valencia).

"La tecnología forma parte de nuestras vidas, como el deporte. Asociar tecnología y deporte es como comer todos los días, algo básico. Como marca tenemos que estar todos los días en los hogares de las personas, en sus bolsillo, y si el deporte y las grandes figuras del deporte hacen que sean consumidores de Lenovo, allí estaremos. Más en un país como España donde el deporte colectivo triunfa bastante", reflexiona.

En el Lenovo Tenerife, por el momento, han provisto al club y al equipo técnico dirigido por Txus Vidorreta de ordenadores personales y tecnología que podrán aplicar al alto rendimiento. "Estamos trabajando en mejorar el rendimiento de los jugadores gracias a la tecnología", añade Ruano.

La marca china de productos tecnológicos tiene más planes de patrocinios en España dentro del mundo del deporte. "Seguimos buscando embajadores de marca, personas con influencia en las redes sociales, deportistas individuales y equipos", asegura Ruano, que prevé movimientos en un medio plazo. De momento, el Lenovo Tenerife pasea su marca por las canchas españolas y europeas.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...