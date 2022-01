Alicia Machado habla sobre su nueva apariencia

Durante una reciente entrevista para "Ventaneando", la exreina de belleza venezolana Alicia Machado habló sobre su nueva figura y cómo esta nueva vida del mundo fitness la ha cambiado a nivel personal.



Alicia comenzó una rutina de ejercicios y dietas mientras participaba en el reality show de La Casa de Los Famosos, manteniendo una rutina estricta y constante con la que logró perder al menos 11 kilos. Luego de esto, la ganadora del reality no ha dejado de impresionarnos con su nueva figura y ella no duda en presumirla a través de las redes sociales.

En esta ocasión, Alicia admitió que esta nueva vida la ha cambiado de manera positiva, y no sólo por su apariencia física sino también por mantener un estado de salud estable. La también actriz explicó que durante años estuvo descuidando su figura por varias razones, como por ejemplo, el diagnóstico de cáncer de mama con el que hasta el sol de hoy continúa luchando.



"Estoy más feliz. Tengo un poco más de confianza en mí misma, después de una época en la que había perdido un poco mi coquetería, mi feminidad, por cosas de salud. Ustedes saben, mis cosas con el cáncer que gracias a Dios ya estoy bien. Me tocó salir corriendo de 'La Casa de los Famosos' a hacerme mis exámenes." explicó Alicia.



No obstante, Alicia comentó un poco sobre su reciente ruptura con el actor Roberto Romano, admitiendo que se había sentido muy afectada de no haber logrado una estabilidad con esta pareja. Aún así aseguró que está enfocada en sus próximos proyectos y no pierde la esperanza de encontrar a la persona ideal.



"Toda esa parte, la parte sentimental, no haber podido rehacer mi vida con una pareja estable. Este tipo de cosas a todas las mujeres nos afecta y a mí me afectó, me afectó muchísimo. También, obviamente, las cosas mediáticas que me pasaron entre el 2016 y el 2018, que no fue fácil para mí vivir en Estados Unidos cuando el presidente era alguien muy difícil." expresó.

