Operativo de Transaragua funcionó a paso de morrocoy

Los adultos mayores tuvieron que esperar varias horas nuevamente en el último día del operativo especial para adquirir la tarjeta inteligente de la empresa Transaragua, en la cual muchos aseguraron que esta jornada fue lenta a comparación de los otros días por fallas de sistema y atraso de instalación de las mesas.

La jornada que se realizó en el pasillo principal del Terminal Central de Maracay, comenzó aproximadamente a las 8:30 de la mañana, según lo comentado por los ciudadanos de la tercera edad, en donde muchos afirmaron que madrugaron para ser los primeros.

En este sentido, Otilia Cordero se levantó a las 3:00 de la mañana y llegó antes de las 6:00, y siendo ya las 9:40 no había comprado su tarjeta, en donde acotó que debía haber más personal para atender a las personas.

Del mismo modo, Adel Rodríguez comentó que si ha visto con normalidad el proceso, pero no vio fluir la cola de manera rápida como en días pasados. "Estoy desde las 6:00 a.m. aquí y lo malo que he visto es que está lenta la cosa, porque hasta los momentos hay una sola máquina, el jueves habían cuatro", precisó.

Por su parte, Orlando Serga expresó que el día jueves no pudo comprar la tarjeta, ya que cuando faltaban 8 personas para atenderlo, se hicieron las 3:00 de la tarde y el personal de Transaragua terminó con el operativo por ese día. "Tuvimos que irnos y vine hoy (ayer) para ver si puedo sacarla", dijo el adulto mayor, acotando que el operativo se atrasó por caída del sistema.



Juan Argenis Rodríguez comentó que la cola ha avanzado, a pesar de tener más de tres horas esperando para que lo atendieran, asegurando que hace esto para economizar pasaje, para poder visitar a uno de sus nietos que vive en Villa de Cura más seguido. "Yo vengo para acá por un amigo que me comentó de este operativo, espero tenerla y así ahorrarme dinero para viajar", dijo el ciudadano, quien aclaró que gasta entre 4 a 5 bolívares para llegar hasta la Villa.

Asimismo afirmó que llegó en el momento preciso, porque tenía conocimiento que este era el último día para comprar la tarjeta en el Terminal, de lo contrario tenía que ir al Terminal de San Jacinto para comprarla. "Después tengo que pagar dos autobuses para ir a adquirir el beneficio", sentenció.

Es importante resaltar, que según funcionarios de Transaragua, la tarjeta inteligente les permite a las personas de la tercera edad su pasaje de manera gratuita y exonera del 70% a los estudiantes, sólo funcionará en las unidades que disponga la empresa, y no en otro tipo de unidades colectivas.

Además aclararon que esta tarjeta tendrá vigencia para un año y al vencerse ese plazo, el beneficiario deberá dirigirse al Terminal donde se hagan las recargas de esta tarjeta para así renovarla.

Para la próxima semana se espera que este operativo especial se realice en otro municipio, en la cual hasta los momentos se desconoce cual es.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

