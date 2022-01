Los maracayeros vieron positivo el pronunciamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la que ordena combatir las mafias del combustible en el país. No obstante, muchos aseguraron que la mejor forma para evitar este tipo de situaciones es que las autoridades hagan cumplir las leyes y hacer justicia como se debe.

Con respecto a este tema, Armando García, quien esperaba su turno para surtir de gasolina a su vehículo, está de acuerdo con las declaraciones que dio el Mandatario Nacional el pasado 15 de enero. "Claro que estoy de acuerdo que se acaben estas mafias, esas perjudican a los venezolanos", afirmó el ciudadano.

También aseguró que en los últimos días hay más fluidez en las estaciones de servicio donde venden gasolina subsidiada, considera que dicho mensaje tuvo incidencia en general. "Tengo dos horas esperando y ya me falta poquito para llenar de gasolina a mi carro", precisó García, quien gasta entre 2 a 3 bolívares para echar 40 litros.

Del mismo modo piensa Alirio Sánchez, quien aseguró que deben luchar contra todo lo que sea ilícito, que esté perjudicando al pueblo. "Esto ha traído miseria y hambre en el país, y hay que pensar en las futuras generaciones", dijo el ciudadano.

Tras preguntarle si la alternativa es dolarizar el combustible, García respondió que lo mejor es la justicia para acabar con la corrupción. "Mientras no haya justicia no hay nada, mientras no empiecen a cortar cabeza y meter preso a la gente y que se cumplan las normas no tenemos chance", aseveró Sánchez, quien afirmó que aquí no habrá inversionistas por esta situación.

"Olvídate que con la dolarización va haber solución, es igual que a nosotros ganando en dólares, nos ponen a pagar así e igualito los mismos comerciantes y la gente que tiene poder económico aquí va tener el control, porque nos quieren esclavizar con eso", añadió.

Por tal motivo, dijo que es hora de que los entes gubernamentales se pongan a trabajar para erradicar eso, para así alcanzar una estabilidad. "Mientras él no tome medidas drásticas y enderece la justicia, aquí no habrá cambio para nada", acotó.

En este contexto, Bernabé Sánchez efectivamente está de acuerdo para que se acabe con las mafias de la gasolina, haciendo que el suministro de combustible sea más fluido. "Desde el momento que Maduro dijo que hay que acabar con las mafias del combustible en el país, creo que han avanzado más rápido las colas en todas las gasolineras para el bien del colectivo", dijo Sánchez.

Sánchez, quien es jubilado y pensionado, viene una vez a la semana para echar gasolina y considera que dolarizarla no traería ningún beneficio. "Si hay personas que dicen que eso es bueno, es porque ganan en dólares, y no todos ganamos así", comentó.

Para finalizar, el señor Sánchez aseguró que si llega más gasolina puede haber mayor tranquilidad de las personas para echar el combustible y eliminar las colas, pero para eso deben combatir la corrupción y las mafias, en la cual espera que las palabras dichas por la máxima autoridad de Venezuela no queden olvidadas.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

