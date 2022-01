Márquez vuelve "aliviado" a pista: "No he tenido molestias con la visión"

El piloto español Marc Márquez se sintió "aliviado" debido a que no ha tenido "ninguna molestia en la visión" en su vuelta a un circuito de velocidad (Portimao, en Portugal) por primera vez desde que ganó el Gran Premio de Emilia Romagna el 24 de octubre de 2021; informó Repsol mediante un comunicado.

El seis veces campeón del mundo Márquez de la categoría reina del motociclismo se subió a su Honda "para seguir evaluando el desarrollo y la mejora de su diplopía"; una alteración visual que hace percibir doble visión provocada por un golpe en la cabeza que sufrió en una caída en una pista de tierra.

"Es una gran sensación, una sensación de alivio porque cuando he pilotado no he tenido ninguna molestia con la visión"; confesó el piloto cuando terminó su larga tanda de 65 vueltas.

"Me siento muy feliz, primero por volver a subirme a una moto en la pista y también porque hemos podido confirmar las sensaciones que tuve haciendo motocross"; expresó.

Pese a las buenas sensaciones que ha percibido durante esta jornada; el catalán no se conforma y afirma que quiere mejorar.

"Como hacía tiempo que no me subía a una moto, he notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos, pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual"; dijo.

"Hay margen para mejorar, pero lo positivo y lo fundamental de esta prueba ha sido reconfirmar la sensación que teníamos cuando nos subimos por primera vez a la moto de motocross y disfrutar de la sensación de velocidad"; añadió.

El piloto ya centra su mirada en los test del Circuito Internacional de Sepang (Malasia); que comienzan en dos semanas, por lo que aprovechará para "intensificar mi preparación física y entrenar en moto".

