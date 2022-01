Tamara Suju se negó a conciliar con Nicolás Maduro Guerra

La abogada Tamara Suju , de nacionalidades venezolana y española, asistió a los juzgados de Primera Instancia de Madrid debido a una demanda interpuesta por Nicolás Ernesto Maduro Guerra el pasado mes de mayo.

La activista venezolana Tamara Suju se negó a hacer cualquier tipo de acuerdo con Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante Nicolás Maduro, luego del acto de conciliación que se realizó tras la denuncia que aquel interpuso por causa de un tuit en el que ella sugiere que él forma parte de una banda criminal. La sugerencia se dio por una fotografía del denunciante incluida con otras debajo del tuit.

«No voy a conciliar con una tiranía, no tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria que ha tenido el continente americano en toda su historia, con quienes han asesinado, detenido, torturado y violado a venezolanos, con quienes se aprovechan de las riquezas de Venezuela para enriquecerse, corromper y financiar partidos en el exterior», declaró al salir de la sede judicial en Madrid, España.

«Nicolás Maduro ajusta su banda mafiosa, luego de la captura de Alex Saab, para no perder el control x las pugnas internas q hay en la Banda Criminal q el mismo encabeza y seguir negociando lo q queda en el BCV, el Oro y riquezas, el Petroleo, etc. La estructura», fue el mensaje publicado por la defensora de derechos humanos en ese momento. Aunque allí no se nombra al hijo de Maduro, su rostro se ve en un collage de fotografías que acompaña al tuit.

