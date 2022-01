"Sour" de Olivia Rodrigo podría ser el disco de mayor éxito comercial de 2021

"Sour" de Olivia Rodrigo es el disco de mayor éxito comercial de 2021 en el mundo; según las estadísticas recogidas por la web especializada Media Traffic, que le atribuye unos 4,1 millones de unidades entre ventas y su equivalente en reproducciones.

Por detrás del primer álbum de esta joven artista estadounidense; que se lanzó en mayo y le ha reportado 7 nominaciones a los próximos premios Grammy; aparece "30", el álbum que la superventas Adele publicó en noviembre, medio año después pero con cerca de 3,7 millones de copias.

Sorprendentemente, el tercer lugar del podio lo ocuparía un disco que apenas ha tenido repercusión fuera de EE.UU., "Dangerous: The Double Album", del artista de música country Morgan Wallen, del que se han reportado 3,5 millones de unidades.

Igualmente reseñable es el quinto puesto de "Future Nostalgia" de la británica Dua Lipa, que aguanta entre los discos de mayor éxito comercial con cerca de 3 millones de unidades pese a haber sido editado en marzo de 2020.

"Sour"entre los puestos de privilegio

Entre los puestos de privilegio también se encuentran "Hot Sauce" de la banda de K-Pop NCT Dream (cuarto, con 3 millones), "Certified Lover Boy" de Drake (sexto, con 2,7 millones) y "Shoot For The Stars, Aim For The Moon" de Pop Smoke (séptimo, con casi 2,7 millones).

Completan el resto del "top 10" los discos "Justice" de Justin Bieber (octavo, con 2,55 millones) y, detrás, los de dos grupos de K-Pop: "Sticker" de NCT 127 (novenos, con 2,5 millones) y "Attacca" de Seventeen (décimos, con 2,4 millones).

A pesar de haber sido un año parco en grandes lanzamientos, llama la atención que figuren más abajo algunos trabajos que estaban llamados a ser hitos comerciales, como "Happier Than Ever" de Billie Eilish (puesto 18, con 1,9 millones), "Equals" de Ed Sheeran (vigésimo cuarto, con casi 1,7) o "Voyage", el disco de retorno de ABBA después de 40 años de silencio (vigésimo quintos, con 1,6 millones).

También resulta curioso que entre los 40 puestos de la lista, que incluye información de "streaming", no aparezca ningún artista latino, especialmente Bad Bunny, quien volvió a ser la referencia más escuchada en Spotify en el mundo por segundo año consecutivo en 2021.

Para esta clasificación, Media Traffic recopila y realiza una estimación sobre las listas de ventas oficiales de más de 30 países integrantes de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), cuyos datos oficiales se harán públicos en las próximas semanas.

