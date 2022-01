Poca afluencia de pasajeros hacia las costas aragüeñas

Aunque en los últimos días el Terminal de Maracay, ubicado en el municipio Girardot, se observó repleto de ciudadanos haciendo colas con destino hacía las costas aragüeñas, este domingo se observó una disminución en los temporadistas.

Se detalló que desde las 6:00 de la mañana las unidades de transporte se encontraban prestando el servicio a los usuarios, y hasta aproximadamente las 11:00 de la mañana habían salido hacia Ocumare y Choroní un total de 10 autobuses.

En este sentido, Michael Rodríguez destacó que hay pocos usuarios, también se debe a que cuentan con las unidades disponibles, "ahora hay autobuses y no hay pasajeros, por ejemplo hace un momento cargó un carro y se esperó como media hora para que se pudiera llenar y salir, tal vez se observa que hay pocas personas, pero creo que la realidad es que hay muchas unidades".

Rodríguez mencionó que los efectivos de seguridad se encuentran desplegados y por los momentos no se ha presentado ningún tipo de irregularidades, "se ha trabajado de forma organizada, eso es muy bueno, ya que antes esto se volvía un desastre, siempre viajo hacia Ocumare en autobús y de verdad que la organización es un punto positivo, y en cuanto al cobro del pasaje no hay ningún exceso".

Finalmente, Rodríguez recalcó que aprovecha de este día para descansar, "ya en estos días la playa se empieza a quedar sola y es mucho mejor, hasta ahora y en el tiempo que he estado aquí no ha llegado al Terminal autobuses repleto de personas, pero me imagino que en horas de la tarde es que van a llegar los temporadistas y así iniciar una semana laboral".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

