Habitantes de El Hipódromo con servicios públicos deficientes

Los habitantes de la calle Junín de de la urbanización El Hipódromo del municipio Girardot, especificaron una serie de problemas que presentan con los servicios públicos, en la cual hacen énfasis en la ausencia de agua potable, Internet, aseo urbano y alumbrado; siendo estos los temas cotidianos que debaten a diario, rogando que les de una solución.

Loading...

En este sentido, Carmen Crespo relató que la situación es más grave con respecto al agua potable, en donde asegura que el consistente bote de agua que está en la vía de la Junín cerca del cruce de la calle Girardot.

"Esa problemática tiene mucho tiempo y esto está afectando mucho a las casas que no cuentan con el vital líquido", dijo Crespo.



Esta situación es confirmada por Álvaro Fuentes, quien especificó que desde hace 6 meses presentan el problema. "Esto al menos a mi no me afecta pero a otros vecinos si", comentó.

La señora Miriam Tovar dijo que la situación del agua potable es pésima por este sector. "No sufro por el agua porque tenemos un tanque, pero a veces no viene y se prolonga por mucho tiempo".

ALUMBRADO, ASEO E INTERNET

Por otra parte, los vecinos de la calle Junín de la urbanización El Hipódromo, resaltaron también la grave situación que tienen con el alumbrado público, ya que al caer la noche queda como una boca de lobo.

"Muchos bombillos no funcionan en la calle Junín, esto queda totalmente a oscuras por las noches", resaltó Crespo.

Agregó que otra situación que los afecta es la recolección de la basura, en la cual no es tan frecuente. "Hay veces que regularmente el camión pasa una vez por semana, pero hay días que no pasan, durando hasta 15 días, un mes, mes y medio", aseguró.

En otro tema, la señora Miriam Tovar dijo que desde hace más de 3 años tienen problemas con el servicio del Internet de Cantv, asegurando que no le llega tono a su teléfono desde este periodo de tiempo. "El servicio totalmente caído", manifestó.

El señor Fuentes aseguró que en varias partes está intermitente la señal del Internet, es bastante persistente. "Por esta parte de la Junín tengo Internet, mayormente es lento o se va por completo", sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...