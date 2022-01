Con poca afluencia de personas cerró la primera semana de 2022

El día de ayer culminó la primera semana de este nuevo año 2022, ante este panorama el eje Este de Aragua permaneció con baja afluencia de usuarios en sus principales calles y avenidas, lo que representó poco movimiento comercial en los municipios que lo conforman.

Pese a esto, la presencia de los cuerpos de seguridad que trabajan en dar cumplimento a las medidas preventivas para evitar la pandemia del Covid-19 en las jurisdicciones, estuvieron ausentes en los puntos de control donde frecuentemente permanecen.

En este sentido, a través de un recorrido realizado por los cinco municipios del Este aragüeño, se pudo corroborar que en avenidas como la Francisco de Loreto, Rivas Dávila y la calle Páez, principal de El Consejo, centro de Las Tejerías y San Mateo, no presentaban vigilancia como habitualmente se mantiene.

Sólo un punto se vio en todo el centro de la capital de Juventud y en Sabaneta, donde varios funcionarios se dispusieron a realizar sus operativos preventivos, no obstante, a las horas se retiraron, al parecer debido a la poca cantidad de usuarios.

Ahora bien, los ciudadanos que usaron las vías para cruzar de municipio a municipio en horas de la mañana y tarde, mencionaron que tampoco había puntos de control verificando la llegada de los temporadistas que tomaron la semana de vacaciones.

"Vengo de la ciudad de Maracay y dejé a unos familiares en San Mateo y no he visto ningún funcionario así sea verificando los vehículos, por lo menos por aquí por la Panamericana, se que en la entrada de La Victoria si hay, pero pienso que es necesario un despliegue para resguardar la llegada de quienes nos dimos unos días", dijo Mireya Tirado.

Vale destacar, que luego de caer la tarde en municipios como Ribas y Revenga se presentaron despliegues de seguridad, con módulos de atención y control.

FALTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

"Vamos y venimos a patica", fueron algunas de las expresiones que también se escucharon durante la senda investigativa, ya que como ya es costumbre en el eje Este del estado Aragua, sobre todo en Ribas, debido a la falta de transporte y lo costoso del pasaje, muchos han tomado la caminata como una buena opción para terminar de hacer sus diligencias, antes de que todos los comercios cierren al mediodía.

"De verdad salir los fines de semana o por lo menos los domingos, es lo más engorroso que pueda existir, no importa el municipio que estés es horrible, aunque Ribas lleva la batuta, porque no sólo debes esperar hasta 40 minutos por un bus, sino que de paso te maltratan, no hay medidas de prevención y no cumplen sus rutas. Yo opté por caminar, es más tedioso, pero sé que no tengo que esperar, porque todo depende de mí", exclamó Miguelina Rodríguez.

DANIEL MELLADO | elsiglo

