San Ignacio tiene cinco años sin servicio de Cantv

Vecinos de la urbanización San Ignacio en la ciudad Maracay, denunciaron que el sector no cuenta actualmente con el servicio de telefonía fija de Cantv, debido a que se han robado los cables, sin que la compañía telefónica haga algo para reponerlo.

En este sentido, Yajaira Azua, quien vive en la calle Zulia, afirmó que no cuenta con el servicio desde hace varios años, afirmando que el cable que está frente de su vivienda lo tumbaron los amigos de lo ajeno para sacarle el cobre.

"No sabemos quiénes, cómo, pero San Ignacio presenta este problema desde hace mucho tiempo", dijo Azua.

Además afirmó que canceló por muchos años la factura mensual de su teléfono, pero eso no impidió que le quitaran su número. "Estoy solvente, pero la línea la perdimos, aunque pagamos lo que se debe", precisó Azua.

En este contexto, José Gregorio Tomas, quien vive en el callejón Valera, casa número 29 de esta barriada maracayera, expresó que allí tienen aproximadamente cinco años que cancelan el servicio, pero nada que llegan los técnicos de la empresa estadal para reestablecerle las líneas.

"Hemos hecho tres reclamos, pero uno va y nada que le prestan atención a los reclamos", comentó el ciudadano, agregando que ya van tres años que él y sus vecinos han hecho constantemente denuncias de esta situación a las personas competentes.

Aunado a esto, Tomas dijo que jamás se ha dejado cortar el servicio, ya que de descuidarse con la factura, recuperarla sería una misión imposible. "Lo lamentable es que uno está cancelando el servicio y estar al día para que no le quiten la línea, porque si deja de cancelarla, inmediatamente se la venden a un local comercial y te quitan el número telefónico", expresó.

El vecino recomendó a los demás habitantes del sector hacer el esfuerzo de pagar al día a Cantv para que no suceda lo que relató. "Para que no ocurra eso hay que seguir cancelando, aún así no estés usando el servicio", sentenció.

