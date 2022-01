Sanmateanos piden rescate de uno de sus cementerios 

El Cementerio de San Mateo, municipio Bolívar, es uno de los camposantos más antiguos del eje Este del estado Aragua, sin embargo son muchos los sanmateanos que comentaron que el mismo se encuentra sumergido totalmente en la desidia y arropado por la delincuencia que azota cotidianamente a sus visitantes.

Y es que para nadie es un secreto, que en esta parte de la entidad aragüeña existen dos cementerios, uno que es utilizado regularmente, ubicado en el sector Flores y el otro que es el más antiguo, donde sólo reposan los restos de los ciudadanos que se despidieron de este plano cuando todavía había espacio, en las cercanías de la quebrada de Pipe, este último es el más sometido a la indolencia, pese a que se han hecho llamados de atención a las autoridades competentes.

En este sentido, los residentes cercanos afirmaron que la fundación de esta necrópolis data del 30 de noviembre del año 1980, de ahí en adelante su estado ha ido en declive, con todo y que por 37 años ha servido a los moradores, en tantas ocasiones que a ciencia cierta no se sabe cuántas personas han sido sepultadas en ese camposanto.

Igualmente mencionaron que con sólo una visita a este terreno dispuesto para las inhumaciones, se pudo constatar que la gran mayoría de las tumbas se encuentran cubiertas por la maleza, como consecuencia de la falta de atención gubernamental, tanto que en una parte del cementerio, es casi imposible conseguir un panteón porque se encuentran totalmente cubierto por el monte.

"Ya las personas han dejado de venir, porque el abandono es inminente y por lo general les cuesta conseguir la tumba de sus familiares y amigos, sin contar que no tienen donde colocarle las ofrendas florales, pues los sitios fueron robados o simplemente desaparecieron, sin ninguna explicación", expresó Carmen Colmenares.

El señor Pedro González agregó, "este cementerio lo abandonaron por completo; desde que se hizo el de Flores, ya no se usó más y por ende lo sometieron al olvido, trayendo como consecuencia el malestar en más de un familiar, quienes van en ocasiones a tratar de estar cerca de su ser querido. Por ejemplo yo me acerqué a traerle unas flores a mis abuelos y me las tengo que volver a llevar, porque entre tanto monte, palos y basura no los conseguí".

Por otro lado, la inseguridad es un factor determinante a la hora de ir al cementerio, ya que los familiares de los difuntos no se sienten seguros porque en más de una oportunidad han sido atracados. También se han robado enrejados, techos y lápidas.

Rosario Tirado, quien la mañana del lunes pasado visitó con rapidez el lugar para buscar la tumba de un familiar, les hizo un llamado a las autoridades locales y regionales para que realicen una jornada de limpieza, mantengan estos espacios en mejores condiciones y ofrezcan servicio de vigilancia, así como de alumbrado.

"De verdad es necesario que se hagan labores de rescate a este camposanto, aquí reposan gran cantidad de iconos sanmateanos y es imposible que el sitio esté así. Hago un llamado en nombre de todos los habitantes a la nueva alcaldesa Lolimar Montilla, para que se aboque a resolver nuestros problemas, porque de verdad necesitamos de su atención y es lo menos que hemos recibido", puntualizó.

DANIEL MELLADO | elsiglo

