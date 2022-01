Nuevo año con poca gasolina en Maracay

Este año 2022 arrancó con poca gasolina, ya que gran parte de las estaciones de servicio permanecieron cerradas durante fin de semana de despedida del 2021.

Durante el recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo, se pudo observar que solamente las estaciones "dolarizadas" estuvieron activas en la región.



En este sentido, Manuel Martínez, quien estaba surtiendo combustible en la estación de servicio de Las Acacias, expresó que no vio muchas colas para echar combustible; "yo solamente vengo a esta, pero no vi colas", dijo.

Añadió que generalmente la gente prefiere ir a las estaciones donde se paga en dólares, ya que es muy complicado hacer una cola para llenar en una subsidiada. "Yo la pago en dólares por mi trabajo, que no me da tiempo para hacer colas, no hay otra manera", dijo Martínez.

Por su parte, José Gregorio Fernández, quien viene de Barinas, comentó que durante su recorrido solamente ha visto abiertas las que venden a precios internacionales; "gasolina hay en todos lados, aquí veo que solo hay en aquellas bombas que cobran en dólares y así es en general en todo el país", explica el conductor, quien pagó 13 dólares por 26 litros de gasolina.

En este contexto, Rubén Pineda, trabajador de la estación de servicio Las Acacias, aseguró que afortunadamente la situación de la distribución del combustible se ha regulado, incluso, los vehículos solo demoran entre 5 y 10 minutos para surtir.

"Aquí siempre llega la gasolina y solo la manejamos a los precios internacionales", agregó Pineda, comentando que el precio del combustible se mantiene en 50 centavos del dólar.

Por su parte, Norberto Rodríguez, cuyo vehículo funciona con gas, comentó que ayer fue imposible equipar; "pero retomamos hoy con total normalidad, y aquí siempre contamos con gas", comentó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

