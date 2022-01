Una madre nigeriana dio a luz a gemelos de distinto color de piel

Las redes sociales continúan presentando impactantes historias virales que dejan en ‘shock’ a millones de personas; como es el caso de una artista que dio a luz a gemelos de distinto color de piel.

Sin embargo, poco después le indicaron a Judith que sus hijos podrían nacer con síndrome de Down. “Recuerdo haberme hecho mi primer escaneo cuando me dijeron: ‘Vas a tener un bebé', y yo dije: ‘No, voy a tener dos’. El segundo escaneo reveló que íbamos a tener gemelos. Me dijeron que los gemelos podrían tener síndrome de Down”, señaló.

Judith Nwokocha, nacida en Nigeria, y su esposo lucharon casi una década por tener hijos. Afortunadamente, con la ayuda de la fecundación in vitro (FIV), lograron cumplir dicho sueño, pues la fotógrafa de 38 años consiguió quedar embarazada de gemelos.

Para la alegría de la familia, los gemelos nacieron de forma segura, pero la tez clara de la pequeña alarmó a la madre, pues ella y su esposo son personas morenas.

“La primera vez que la vi, me pregunté si la enfermera me estaba entregando mi bebé o el de otra persona. Esperé unos segundos a que alguien me dijera que había una confusión. ‘Quizás es muy clara en tez’, pensé”, recordó Judith Nwokocha a Inside Edition.

Debido a su peso, Kachi (bebé de piel blanca), permaneció en cuidados intensivos durante varios días y los médicos le explicaron a los esposos que la pequeña tenía albinismo oculocutáneo (OCA) tipo 2, “una afección hereditaria en la que las personas no producen suficiente melanina y esto afecta los ojos, la piel y el cabello”, según informó Daily Mail.

Ante esta situación, Judith Nwokocha y su esposo recibieron consejos sobre cómo lidiar con el albinismo de Kachi. Esta ayuda permitió que ambos vieran que la diferencia entre sus gemelos era superficial.

