El aseo se ausentó este fin de semana de El Limón

Los habitantes de la parroquia El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, aseguraron que el servicio del aseo urbano no funcionó durante este fin de semana, en consecuencia, se notó la acumulación de basura en las principales arterias viales de esta localidad.

En este sentido, Elena Díaz, calificó de regular el servicio, incluso aseguró que pasaron por la avenida principal de El Limón este fin a llevarse la basura. "El servicio pasa diariamente a las 8:00 am, y bueno, espero que mejore", comentó.

Por su parte, Aníbal Quiñónez, quien iba caminando por la avenida Caracas, calificó el servicio de poco eficiente, pues se ausentaron los días feriados. "No es tan bueno, pero tampoco tan malo, aquí no ha pasado, digo yo que por las fiestas", comentó Quiñónez.

No obstante, Salin Moratinos, opina que el servicio es eficiente, no obstante hay vecinos de El Piñal que arrojan la basura a la calle indiscriminadamente.

"Todos los días ponen basura en la mata de manco en la calle El Por Venir, que está transversal con la avenida Principal de El Limón. Diariamente viene gente del aseo que tienen que recoger la basura con palas para echarlas en el camión, la gente tiene que tomar un poco más de conciencia", dijo Moratinos.

Por tal motivo, los ciudadanos que habitan en esta zona del municipio Mario Briceño Iragorry, esperan que esta semana se reactive nuevamente las rutas del aseo urbano, con la esperanza de que mejore este servicio para este año 2022.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

