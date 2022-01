Loading...

La OMS dice que el trastorno por uso de videojuegos es “un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea, manifestado por un control deficiente sobre el juego, aumentando la prioridad otorgada al juego sobre otros intereses de la vida y actividades diarias, y la continuación o escalada del juego a pesar de ocurrencia de consecuencias negativas”. Según explican, para poder confirmar el diagnóstico, este comportamiento tiene que ser evidente durante un periodo de al menos doce meses, aunque señalan que este tiempo podría recortarse si la persona presenta todos los síntomas, y si estos son graves.

La asamblea número 72 de la OMS ha decidido dar otro enfoque a la adicción a los videojuegos. Hasta ahora, la organización consideraba este trastorno como un comportamiento vinculado a la tecnología potencialmente peligroso. Esto formaba parte de una lista en la que estaban incluidas otras acciones como el uso excesivo de móviles, ordenadores o directamente, de Internet. Y es que desde la OMS creen que el patrón de comportamiento de las personas afectadas por este trastorno es lo suficientemente grave como para dé lugar a un "deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento".

Desde la OMS creen que el mayor riesgo puede deberse a "la frecuencia de uso de estos juegos, a la cantidad de tiempo dedicada a estas actividades, al descuido de otras actividades y prioridades, a los comportamientos riesgosos asociados con el uso de estos juegos o con su contexto, a las consecuencias adversas o a la combinación de todos estos factores".

La decisión de incluir el trastorno por uso de videojuegos en la clasificación de enfermedades de la OMS fue tomada el pasado fin de semana y entrará en vigor en 2022. Una decisión que no ha ido muy bien recibida por el sector del videojuego. La Entertainment Software Association de Estados Unidos, uno de los mayores grupos de la industria, ha criticado que no existan pruebas sólidas para considerar la adicción a los videojuegos una enfermedad: “El trastorno del juego no se basa en pruebas lo suficientemente sólidas como para justificar su inclusión en una de las herramientas de establecimiento de normas más importantes de la OMS”.