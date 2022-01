Fallece la actriz y comediante Betty White a los 99 años de edad

La industria del cine y la TV pierden a una gran estrella. Betty White fallece a los 99 años. La actriz murió semanas antes de celebrar su cumpleaños 100. La industria del cine y la televisión están de luto.

La tarde de este viernes - 31 de diciembre - Seconfirmó la muerte de la actriz y comediante Betty White, quien perdió la vida a los 99 años, durante la mañana de la víspera de Año Nuevo, en su hogar.

La querida actriz y comediante falleció un par de semanas antes de su cumpleaños número 100, mismo que estaba próximo a celebrarse el 17 de enero de 2022. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento.

Betty White no sólo fue una pionera en la industria del entretenimiento, también fue una de las mujeres con mayor trayectoria artística, protagonizando un sinfín de programas y películas a lo largo de las últimas ocho décadas.

Su trayectoria inició en 1939 y entre sus roles más famosos destaca su papel como Rose en ‘The Golden Girls’, serie que se desarrolló entre 1985 y 1992. Asimismo, su nombre apareció en diversas producciones como ‘Life with Elizabeth’, ‘Date with the Angels’, ‘The Betty White Show’, ‘The Golden Palace’, ‘The Proposal’, ‘Ladies Man’, ‘That '70s Show’, ‘Boston Legal’, ‘The Bold and the Beautiful’, y ‘Hot in Cleveland’, sólo por mencionar algunos.

A lo largo de su carrera recibió varios premios, entre los que destacan múltiples Emmy, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy. También fue nominada a varios Golden Globes y ha sido honrada con varios Lifetime Achievement Awards.

Además de su paso por el cine y la televisión, Betty White también marcó camino en la industria del radio. En 1949, trabajó para el programa de variedades 'Hollywood on Television' con Al Jarvis, del cual después se convirtió en coanfitriona. Posteriormente, logró lanzar su propio programa de radio.

