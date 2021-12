El 2022 podría ser un gran año para los productores de la OPEP

La OPEP + hizo algunas cosas sorprendentes en los últimos dos años. En primer lugar, se disolvió al comienzo de la pandemia y sus dos líderes, Arabia Saudita y Rusia, se enfrentaron entre sí debido a las diferencias de opinión sobre cómo debía manejarse la crisis.

Entonces los dos se reconciliaron, y el grupo se unió en torno a los recortes de producción más profundos de la historia de la OPEP en respuesta a la destrucción de la demanda provocada por la pandemia, también sin precedentes. Con todo, 2020 fue un año de eventos sin precedentes.

Pero este año no fue tan diferente. Fue un desafío para la OPEP + a medida que los precios comenzaron a recuperarse, presentando una tentación que siempre ha sido difícil de resistir, especialmente para las economías más dependientes del petróleo en el Golfo y África. Y, sin embargo, se resistieron a hacerlo, apegándose a un plan de aumento de producción que se prevé que agrega 400.000 bpd en la producción combinada de petróleo cada mes.

Este plan todavía está en acción, al menos hasta enero, cuando la OPEP + podría reconsiderarlo, ya que algunos analistas advierten sobre la inminente sobreoferta de petróleo. Los analistas de la OPEP no se encuentran entre ellos: el cartel espera un efecto leve y temporal en la demanda de la variante omicron del coronavirus. Pero el cartel ha demostrado en los últimos dos años que podría ser cauteloso.

Julian Lee de Bloomberg, a principios de esta semana, nos recordó que desde sus inicios, el cartel ampliado de la OPEP + ha tenido mucho trabajo por delante. Desde el principio, cuando los miembros decidieron reducir la producción en respuesta al auge del esquisto en EE. UU., hasta este año, cuando tuvieron que ser flexibles con la producción en medio de una ola tras otra de infecciones por Covid-19, cinco años han sido un desafío para la OPEP+.

La naturaleza desafiante de la cooperación era de esperar dadas las prioridades a menudo diferentes de los estados miembros. Y, sin embargo, de alguna manera funcionó, incluso con baches en el camino, como la incapacidad de Irak de ceñirse a sus cuotas de producción, por lo que tuvo que ser “castigado” con recortes de cuotas adicionales. Y esto bien pudo haber hecho que el grupo fuera más resistente a cualquier impacto futuro.

Según los analistas, el primer desafío sería el exceso de oferta. Sin embargo, no sería un gran desafío, ya que se considera temporal, solo hasta que pase la onda omicron, y asumiendo que sería tan mala como las ondas anteriores, lo cual es un poco improbable por una razón muy pragmática: la mayoría de los gobiernos no pueden permitirse otro largo encierro.

Un desafío mucho mayor, como señalaron los observadores de la industria petrolera y los miembros de la OPEP, es la disminución de la oferta de producción de repuesto. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., la capacidad disponible de la OPEP podría caer a 5,11 millones de bpd en el último trimestre del próximo año. Esto está por debajo de los 9 millones de bpd en el primer trimestre de 2021.

La Administración de Información de Energía define la capacidad de producción de petróleo de repuesto como la producción de petróleo que puede iniciarse en 30 días y mantenerse durante al menos 90 días. La Agencia Internacional de Energía define la capacidad sobrante como la producción que se puede poner en marcha en 90 días.

Cualquiera que sea la definición, la capacidad de producción de petróleo sobrante del mundo está cayendo porque no es una reserva de petróleo estática. Los yacimientos de petróleo que no se explotan tienden a disminuir en recursos, una de las principales razones por las que tantos productores de petróleo se mostraron reacios a comenzar a tapar los pozos cuando la pandemia acabó con la demanda. Una vez que se tapa un pozo, puede que vuelva a estar lleno o no a producción.

Hablando de taponar pozos, estos pueden ser parte de la razón por la que Rusia está ahora cerca de su capacidad máxima de producción de petróleo, y es un nivel mucho más bajo que antes de la pandemia. Antes, Rusia bombeaba al norte de 11 millones de bpd.

Ahora, según un informe de Reuters que cita a las compañías petroleras rusas, la producción total se acerca a la capacidad de 10,9 millones de bpd, a pesar de que el viceprimer ministro Alexander Novak ha argumentado que la producción de petróleo de Rusia se recuperará a 11,33 millones de bpd en mayo.

La mayor parte de la capacidad disponible, por tanto, estará en la OPEP y, más precisamente, en Oriente Medio. Pero incluso esa capacidad sobrante necesita mantenimiento, y el mantenimiento significa inversión. Y las inversiones en la producción de petróleo son cada vez más difíciles de conseguir en estos días.

“Nos dirigimos hacia una fase que podría ser peligrosa si no hay suficiente gasto en energía”, dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman , a principios de este mes. El ministro de Finanzas, Mohammed Al-Jadaan, se hizo eco del sentimiento: “Tenemos serias preocupaciones de que el mundo pueda quedarse sin energía si no tenemos cuidado en la gestión de la transición”.

Tampoco son solo los saudíes los que advierten sobre la falta de inversión. Daniel Yergin de IHS Markit dijo que el mundo se está arrinconando con una serie de crisis energéticas debido a una inversión insuficiente en petróleo y gas. Y es de conocimiento público que las compañías petroleras estadounidenses están dando prioridad a la devolución de efectivo a los inversores en lugar del crecimiento de la producción, mientras que las grandes petroleras están invirtiendo miles de millones en energía baja en carbono para limpiar su reputación.

Lo que todo esto significa es que el mundo puede estar atravesando algunos años más difíciles en términos de seguridad energética, especialmente en algunas partes. La OPEP +, por otro lado, puede tener más ganancias inesperadas ya que el suministro de petróleo sigue siendo escaso por razones puramente fundamentales. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que se produzca otro evento de destrucción de la demanda en caso de que la pandemia continúe sorprendiéndonos, pero la OPEP + ya estuvo allí y lo ha hecho. Sobrevivirá y tal vez incluso se vuelva más fuerte.

