Turmereños esperan recibir Año Nuevo sin basura

Los vecinos que viven en el centro de Turmero, municipio Santiago Mariño, han denunciado que en la esquina de la calle Mariño cruce con Camilo Torres, se ha vuelto un vertedero improvisado de basura, ya que residentes de otros sectores van y tiran sus desperdicios en ese lugar y esperan que esta problemática se acabe antes de recibir el nuevo año.

Loading...

Asimismo, también explicaron que por la poca regularidad que pasa el aseo en el municipio, es otro factor que influye en la acumulación de basura, ya que alegan que pueden durar hasta una semana sin contar con este servicio.

En este sentido, Fernando Hernández expresó que han pasado casi una semana que no pasa el camión del aseo, y la última vez que recogió los desechos no terminó el recorrido. "La nevera que está allí ya va para un mes que la pusieron y desde el sábado no se ha visto más al camión recogiendo la basura", dijo.

Del mismo modo comentó Mirla Hernández, quien además de quejarse por la prolongada ausencia del servicio de recolección de la basura, dijo que hay vecinos de otros sectores que le faltan el respeto por prohibirles echar basura.

"Todo el mundo trae su basura de sus urbanizaciones y las tiran allí, y nos reclaman diciéndonos que ese no es problema suyo", dijo la ciudadana.

"Que tiren la basura en su comunidad, pero argumentan que por allá no pasa el aseo, pero la idea es que tampoco la tiren por aquí", agregó Hernández, resaltando que ese problema ya va para una semana.

Los residentes de esta zona de Turmero también aseguraron que esta situación no la viven solamente ellos, sino varias comunidades que están cercanas al centro de la ciudad. "Todas las casas desde aquí en la calle Mariño hasta el final viven esta problemática", explicó Fernando Hernández.

Durante el recorrido se puede ver acumulación de basura cerca a la Unidad Educativa Colegio María Inmaculada, donde hasta las personas le han prendido fuego causando también contaminación en el ambiente.

Los vecinos aprovecharon la oportunidad para denunciar que un bote de agua blanca en la calle Mariño con Camilo Torres, no fue reparado en su totalidad.

Ante esta situación, los turmereños esperan que las autoridades competentes den soluciones a las mencionadas problemáticas y otras situaciones que viven en la comunidad.

LINO HIDALGO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...