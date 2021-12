El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, reconoció que aprecia la forma de ser del ruso Daniil Medvedev (2) y del alemán Alexander Zverev (3) porque reconocen públicamente su imperfección.

"No me gustan las personas que van de perfectas, dentro y fuera de la cancha. Eso no existe. Por eso, aprecio a Sasha (Zverev) y Daniil (Medvedev)", dijo el tenista ganador de 20 Grand Slams en una entrevista publicada este miércoles por "L'Équipe".

Djokovic, de 34 años, habló de su relación con Medvedev, quien le privó al serbio de coronarse con 21 grandes en el último Open de Estados Unidos, por delante de Roger Federer y Rafa Nadal, ambos también con 20.

"Me gusta mucho su carácter, él pasa la imagen de que 'soy como soy, y no lo copia de nadie (...) Normalmente vemos a jóvenes que empiezan su carrera y hablan de los veteranos, tipo 'es mi ídolo, quiero ser como él'. Pero él (Medvedev) es auténtico y eso es lo que me encanta", refirió.

El serbio dijo identificarse con el ruso, de 25 años, e incluyó a Zverev, de 24, en el mismo grupo de los "políticamente incorrectos".

"Podemos hablar de una mentalidad rebelde, pero no se resume a eso. Nosotros queremos ser auténticos, respetar nuestros valores", indicó.

EFE

