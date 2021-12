Comerciantes maracayeros satisfechos con las ventas

Para los comerciantes maracayeros las ventas se han incrementado durante estas dos últimas semanas de diciembre, lo que representa para ellos un poco más de ingresos de lo esperado.

Además de los locales comerciales, quienes pusieron la mercancía en oferta en 2 por 1, los combos en zapatos, ropa y comida, fue la estrategia de venta para terminar el 2021.

Igualmente los trabajadores informales aseguraron que las ventas estuvieron buenas, sobre todo para aquellos buhoneros que se dedicaron a la venta de ropa interior.

En este sentido, Gloria Andrade, quien se dedica a la venta informal aseguró, "de las ventas no me puedo quejar, diariamente he vendido toda la ropa interior y medias".

Mencionó que los precios de su mercancía van desde 1 a 3 dólares. "Tengo 3 pares de medias por 1 dólar, los interiores clásicos 3 dólares y los boxer que son más populares 3 por 1 dólar".

De igual forma, Franklin Barrios dijo que camina toda la avenida Bolívar ofreciendo medias y tapabocas decorados, "afortunadamente para mí las ventas han estado muy buenas y ese dinero lo he invertido en más mercancía, comida y regalos para mis hijos. La economía estuvo más movida este año afortunadamente".

Elena Rangel comentó, "creo que este año ha sido más productivo para los que vendemos y compramos, se pudo jugar un poco más con el dinero para que alcanzara para todos".

Finalmente, Onerkys de Arévalo afirmó, "agradezco a Dios porque este año las ventas estuvieron muy buenas y la economía fluyó para que cada uno de nosotros pudiera comprar lo que necesitamos ajustado a nuestro presupuesto".

