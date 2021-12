Comerciantes de pirotecnia esperan que se incrementen las ventas

Las ventas de los fuegos artificiales en la época de Fin de Año son parte de la tradición, es por ello que los vendedores del producto aspiran a que las ventas aumenten en los últimos días del 2021.

Así lo consideró Víctor Mirabal, quien comentó que "las ventas hasta el momento están bastante frías, se ha vendido poco a pesar que hay productos que son especiales para los niños que son los que buscan este tipo de diversión, nosotros asumimos que la gente está esperando hacer sus compras de comida y después la diversión".

Por otra parte, Jesús Febres señaló, "podemos decir que este producto ya no se vende como en tiempos anteriores, por el momento están bastantes frías, no obstante nos mantenemos aquí en la calle y en los puestos ofreciendo variedades en la mercancía".

Asimismo, Marioxis Bastidas indicó, "por mi parte tengo pocos días instaladas vendiendo pirotecnia, sin embargo mis aspiraciones son que las ventas sean altas, porque el año pasado no fue tan productiva, producto de la pandemia y la situación económica, esperamos que las cosas fluyan de mejor manera".

Entre tanto, Alfonzo Tovar aseveró, "esperamos que con el pasar de los días y se acerque la Nochebuena los fuegos artificiales tengan mayor salida, ya falta poco para el 24 de diciembre y no han tenido tanta salida, pero no perdemos la fe que el panorama cambie de manera positiva".

Entre los productos ofertados por los vendedores se encuentran fosforitos, estrellitas, cebollitas, cohetes, lanza colores, empanaditas, torta de colores, entre otros.

Los precios van según al gusto de los clientes, las más económicas son las cebollitas en 2$; hasta lo más costosos denominados como cohetes morteros que pueden tener un costo de 50$.

Por otro lado, los comerciantes resaltaron que según reglamentos y permisos están obligados a tener una serie de condiciones que les permita vender los fuegos artificiales, en las cuales resaltan no vender a menores de edad; contar con extinguidores con fecha de recarga vigente; colocar carteles de prohibición de consumo de cigarrillos cercano a las instalaciones o puestos donde se expendan pirotecnia, y permisos por parte del Cuerpo de Bomberos.

Igualmente es importante hacer un llamado de conciencia a los padres y representantes en cuanto a la supervisión a los niños cuando manipulen los fuegos artificiales, con la finalidad de reducir los accidentes provocados por algunas de estas pirotecnias, consideradas de alto riesgo.

