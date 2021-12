Piden reparar el megahueco en la calle Salom en Libertador

Vecinos del sector Centro Tres, del municipio Libertador, estado Aragua, han manifestado su preocupación por un megahueco que se ha generado en la calle Salom, que ya tiene aproximadamente más de dos años, y han asegurado que esta problemática ha causado mucho malestar en los vecinos, en especial a las personas que tienen vehículos.

En este sentido, Migdalia Lucena, quien vive en el mencionado sector, comentó que esta problemática ya va para más de seis meses y esto debido a las aguas servidas en la zona, esto ha hecho que se haga más grande y empeore la situación.

Lucena relató que las aguas negras vienen desde la calle Bolívar y pasan frente de su casa, y se acumula en el hueco que está en la esquina de la calle Salom con Ricaurte, lo que ha provocado que poco a poco se deteriore.

Además, Lucena dijo que esto en la noche es peor, ya que en esa calle no hay luz en los postes, en donde ella a veces escucha cuando caen en ese hueco.

Por otra parte, Ana Bolívar, quien vive a pocas cuadras donde se presenta esta situación, afirmó que este hueco ya lo han intentado reparar en varias ocasiones por parte del personal de la Alcaldía de este municipio. Sin embargo, esta solución no ha sido suficiente.

"Lo que pusieron fue un pañito de agua caliente y se fueron, pero eso tiene tiempo así", explicó Bolívar, afirmando que eso es debido a un constante bote de aguas negras que existe allí.

"Donde queda el estadio allí arreglaron la batea de la calle como es. Y en la entrada de La Croquera tiene años con ese hueco y lo repararon. Esos trabajos que hicieron también deberían hacerlos aquí", dijo.

Y del mismo modo piensa Luisa Sánchez, quien tiene la problemática justo en la esquina de su casa, en la cual ha hecho sugerencias a las personas que han intentado reparar esa problemática pero las han ignorado.

"Lo que pasa es que como hacen un mal trabajo, las aguas negras se come el asfalto, que si ellos le hacen una batea de cemento como en otras calles, eso no se daña. Uno les dice cuando están trabajando y no le paran, porque ellos son los que saben", expresó.

Acotó que este hueco ya tiene más de 2 años, y escuchó durante la campaña electoral a los políticos que iban a dar soluciones a esta situación. "Durante la campaña prometieron que iba arreglar este problema, pero hasta ahora no han llegado", dijo Sánchez.

Los vecinos de la calle Salom esperan que su denuncia sea escuchada por las autoridades competentes con la vialidad de este municipio, y esperan con ansias que le den soluciones lo más pronto posible a todos los problemas planteados.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

