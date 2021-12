El mes de diciembre es una época de compartir y que mejor ocasión para rendir un sentido homenaje a todos los trabajadores que hacen vida en esta casa editora, presidida por el licenciado Tulio Capriles, la cual durante 48 años se ha mantenido en pie gracias a estos hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de sí para que esta gran familia permanezca unida pese a las adversidades.

En esta oportunidad no sólo se efectuó un compartir con todos los trabajadores del edificio azul, sino que también se honró a esos compañeros de trabajo que tienen una gran cantidad de años de servicios dentro de la empresa.

Durante un íntimo pero sentido almuerzo seis compañeros fueron agasajados por sus años de servicio, como es el caso de Antonio Villegas, con 40 años trabajando en pro de esta empresa, desde que llegó él se encarga del corazón de elsiglo, como lo es la Rotativa.

También estuvo presente Morelia Álvarez, que en sus 35 años dentro del edificio azul ha estado en la sala de Redacción, José Gutiérrez, tiene 35 años trabajando y desde que entró está en la parte de mantenimiento de la Rotativa, Oscar Correa, lleva 30 años, de los cuales ha estado en el departamento de Fotomecánica.

Una de las características de esta casa editora es que le dan oportunidades de crecer a sus trabajadores dentro de la misma, uno de estos casos es Víctor Domínguez, que cumplió 15 años en la empresa y Nelson Ortega, que lleva 5 años desempeñándose como vigilante.

En esta reunión estuvo presente parte de la directiva del edificio azul, encabezada por el gerente general, Eduardo Vegas, la gerente de Administración Gisela Tabares, el gerente de Operaciones Diofre Cortez, la gerente de RRHH, Lídice Narváez, el gerente de Seguridad, Gustavo Brito, el jefe de cierre Johnny Ozalh, entre otros. Todos ellos bajo la presidencia de la doctora Mary de Capriles y del licenciado Tulio Capriles.

En esta oportunidad el Gerente General felicitó a todos los trabajadores que estaban siendo honrados, "definitivamente para tener 40, 35, 30, 15 o 5 años hay que tener una gran química, sobre todo en la época que estamos viviendo hoy. Lo importante es que dentro de elsiglo todos somos una pieza de un gran engranaje, porque nadie es más importante que otro, ya que todos tenemos que funcionar por el mismo objetivo".

El gerente de Operaciones Diofre Cortez, en sus palabras dijo sentirse orgulloso de ser parte de esta familia. "Gracias a este gran equipo que forman parte de elsiglo que llevan 40, 35 o 5 años dentro de esta empresa, se dice fácil pero hay que tener mucho corazón y amor al trabajo que cada uno desempeña, se que ellos tienen mil y una vivencia. Sabemos que ahora es que nos quedan años para seguir luchando por esta gran familia de elsiglo".

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Si bien es cierto que esta prestigiosa empresa lleva 48 años marcando la pauta en lo que se refiere a medios de comunicación en Venezuela, no es un secreto que esto se debe a la visión que han tenido sus dueños, pero siempre de la mano de sus trabajadores.



Uno de ellos es el señor Antonio Villegas, quien este año cumplió 40 años trabajando dentro del edificio azul y en sus palabras dijo sentirse agradecido sobre todo de la familia Capriles.

Dijo que durante estos años son muchas las anécdotas vividas, en especial con el fundador de este diario el ingeniero Tulio Capriles Hernández, quien le dio la oportunidad de trabajar aquí, "él fue quien me dijo mijo venga a echarle pichón, yo venía del diario de Valera, y desde que llegué me quede, siempre en la Rotativa".

Otra de las agasajadas fue la señora Morelia Álvarez, que en sus 35 años, quien recuerda como si fuese ayer su llegada al edificio azul un 17 de febrero 1986, son muchas las anécdotas buenas y no tan buenas.



"Mi primer día, fue algo único, porque yo venía a una entrevista de trabajo porque yo quería un lugar más cerca de mi casa, porque tenía mis hijos pequeños y ni tiempo me dio de renunciar al otro trabajo, y comencé en Composición en el horario nocturno y nunca me he arrepentido, a los nuevos trabajadores les digo que hay que ser responsables, honrados y cumplir con su trabajo".

Recordó una que la marcó, "un 6 de diciembre cuando quisieron asaltar el diario y fueron horas de angustia y zozobra, porque los cuerpos de seguridad que entraron al edificio azul nos amedrentaron y nos decían que en las afueras del periódico habían varios muertos, pero gracias a Dios nada de eso pasó, llegaron los medios televisivos y es ahí cuando logró ver a Johnny Ozalh y nos dimos un fuerte abrazo".



José Gutiérrez, tiene 35 años en elsiglo, con muchas experiencias y vivencias en su haber, "son 35 años en esta empresa cuando el ingeniero Tulio Capriles me llamó para que me viniera a trabajar en el área de la Rotativa, en el mantenimiento del mismo. Yo comencé en el horario nocturno y luego pasé al día y desde entonces no he dejado de trabajar, nunca me voy a olvidar del gran corazón que tenía nuestro fundador, porque me ayudó en un momento difícil que tuve con un hermano".



Por su parte, Oscar Correa lleva 30 años en el edificio azul, "esta es la segunda vez que entró a esta empresa, siempre agradecido primero a Dios y al papá y al hijo de estar aún aquí. Se dicen fácil 30 años, pero son muchas las vivencias obtenidas. Cuando yo entré la segunda vez hablé con el ingeniero Tulio y me dijo anda vete a trabajar y hasta ahora estoy aquí, ellos dos han sido muy buenas personas con nosotros".



Víctor Domínguez, cumplió 15 años en la empresa y es uno de esos ejemplos de superación, "yo estuviese cumpliendo 30 años aquí, pero por cuestiones personales me tuve que ir y me dieron la posibilidad de volver. Comencé desde abajo, entré como vigilante, luego en la central telefónica, almacenista y con la llegada del licenciado Tulio Capriles me dio la oportunidad de estar donde estoy, que es de jefe de Producción y Circulación".



Otro de los honrados fue el señor Nelson Ortega, quien lleva 5 años en esta casa editora como vigilante, quien se mostró muy agradecido, primero con nuestro Señor Jesucristo y con el licenciado Tulio Capriles, por haberme abierto las puertas de esta prestigiosa empresa. Cuando me llamaron a la entrevista, me llevaron enseguida a Recursos Humanos y desde ese día pertenezco a este gran familia".

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

