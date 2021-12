Maracayeros aprovechan las últimas horas antes de navidad para viajar

A pocas horas de la llegada de la navidad, el Terminal Central de Maracay lució repleto de personas, quienes esperaban poder abordar una unidad de transporte público y así disfrutar de esta época decembrina junto a sus familiares y amigos.

En este sentido, Aura Díaz precisó que ha sido de gran ayuda la suspensión del esquema 7+7, ya que les permitió poder viajar sin ningún tipo de inconvenientes, "antes eso de viajar una semana si y la otra no, volvía loco a uno, pero así es más fácil y uno se puede organizar mucho mejor".

Díaz precisó que por los momentos, aunque hay afluencia de pasajeros, no se tardan tanto tiempo a la espera de las unidades, "se ha mantenido el orden y al menos hasta la fecha el precio de los pasajes no son tan elevados, me atrevo a decir que no se ha realizado ningun tipo de aumento".

Asimismo, Raúl Molina destacó que es mejor antes del 31, ya que por tradición cuando más se acerca esa fecha, se incrementa la afluencia de usuarios, "las personas siempre quieren recibir el año junto a su familia, entonces para aprovechar y no encontrarnos con ese gentío mejor viajamos horita".

De igual forma, Molina indicó que aunque los efectivos de seguridad se encuentran en el Terminal, las personas tienen que tener conciencia y cuidarse del virus, "el Covid-19 no se ha ido, más bien el Presidente anunció la presencia de la nueva variante en el país, aunque estemos en navidad y sea flexible, tenemos que cuidarnos y estar pendiente, la salud es lo primordial".

Es importante mencionar que según lo detallado por las autoridades del Terminal Central de Maracay, los tres puertos terrestres que se encuentran en el mismo, laborarán durante todo el mes, sin detenerse ningún día, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos y seguros que disfrutarán del servicio.

FUNCIONARIOS DESPLEGADOS

Extraoficialmente se conoció que los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del estado, entre ellos Policía Bolivariana de Aragua, Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Girardot y Guardia Nacional Bolivariana, se encuentran desplegados en el puerto terrestre, para garantizar la seguridad de los usuarios.

De igual forma, se detalló que dentro del plan de seguridad se tiene establecido el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, por lo que realizan constantes recorridos con la finalidad de supervisar que los usuarios hagan uso correcto del tapabocas y cumpliendo con las medidas.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

